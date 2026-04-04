Umelá inteligencia (AI) môže čoskoro dosiahnuť hranicu poznania, po prekročení ktorej bude vedieť viac ako ktorýkoľvek expert.
Medzi AI a „univerzálnym poznaním“ už stojí len skúška s názvom Humanity's Last Exam (HLE), ktorú navrhla spoločnosť Scale v zastúpení s Calvinom Zhangom. V prípade, že by ju AI splnila, dosiahla by úroveň porovnateľnú s expertmi v mnohých oblastiach.
HLE ako extrémne náročný test
Ako vysvetľuje denník Daily Mail, HLE obsahuje asi 2500 otázok z približne stovky odborov od raketového inžinierstva po mytológiu. Odpovede na otázky si pritom vyžadujú vzdelanie na úrovni doktorandského štúdia. Podľa Zhanga dokáže test vyriešiť len niekoľko ľudí na svete:
„Chceli sme vytvoriť tento akademický míľnik, ohraničený poznaním expertov. Dokáže ho vyriešiť len hŕstka ľudí na svete.“
Zhang ďalej podčiarkol rýchlosť pokroku AI v riešení testu. Kým pred dvomi rokmi ho ChatGPT dokázal úspešne vyplniť asi na 3 percentá, dnes model Gemini dosahuje úspešnosť 45,9 percenta.
Zásadný moment pre vývoj AI
Podľa odborníkov môže AI dosiahnuť plný počet bodov v teste už v blízkej budúcnosti. Pre vývoj umelej inteligencie by to bol zásadný moment. V prípade, že ho AI dokáže zvládnuť, tradičné testovanie jej schopností stratí zmysel.
Zmenilo by sa aj chápanie samotnej inteligencie. Pre AI by sme totiž museli vymyslieť otázky, na ktoré nemá odpovede ani človek.
Produktová manažérka Kate Olszewska zo spoločnosti Google DeepMind hovorí viac o rýchlom progrese:
„Tieto jazykové modely sa za posledné roky nesmierne zlepšili. Je to ohromné, vývojári odviedli naozaj dobrú prácu pri zlepšovaní týchto rozumových modelov.“
Vývojári reagujú na rýchly posun AI zlepšovaním hraníc poznania. Zároveň však upozorňujú, že umelá inteligencia stále zaostáva v niektorých ľudských oblastiach ako kreativita, rozhodovanie alebo praktické zručnosti.
Ktoré povolania nahradí AI?
Bývalý zamestnanec Google a jeden z najväčších odporcov nahrádzania ľudí robotmi Geoffrey Hinton sa zúčastnil rozhovoru v podcaste Stevena Bartletta The Diary of a CEO, v ktorom upozornil na riziká umelej inteligencie.
Podľa Hintona niektoré dnes známe povolania v budúcnosti zaniknú, a budú plne zautomatizované vďaka AI. Upozornil najmä na riziko práce v call centre a v advokátskej kancelárii ako koncipient.