Americký federálny súd zasiahol do ambicióznych stavebných plánov prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome. Administratíva musí pozastaviť kontroverznú výstavbu obrovskej tanečnej sály a podzemného bunkra, ktorá si vyžiadala zbúranie celého východného krídla prezidentského sídla. Projekt za stovky miliónov dolárov teraz čaká na nezávislé posúdenie a nevyhnutný súhlas Kongresu.
Pamiatkari uspeli na súde
Rozhodnutie vydať predbežné opatrenie a dočasne zastaviť stavebné práce prijal sudca okresného súdu vo Washingtone Richard Leon. Vyhovel tak žalobe neziskovej organizácie Národný fond na ochranu pamiatok. Pamiatkari, historici i viacerí zákonodarcovia od začiatku namietali, že zbúranie historického východného krídla a výstavba nového komplexu prebehli bez riadneho posúdenia federálnymi úradmi a bez akejkoľvek verejnej diskusie.
„Dospel som k záveru, že Národný fond na ochranu pamiatok má veľkú šancu uspieť vo veci samej, lebo žiadny zákon ani zďaleka nedáva prezidentovi právomoci, o ktorých tvrdí, že ich má,“ zdôvodnil sudca svoje rozhodnutie. Vo verdikte jasne pripomenul, že prezident Spojených štátov je len dočasným správcom Bieleho domu pre budúce generácie, a nie jeho neobmedzeným vlastníkom. Vydané nariadenie nadobudne účinnosť o 14 dní, čo dáva vládnej protistrane priestor na formálne odvolanie.
Tanečná sála a vojenský bunker
K zbúraniu východného krídla prezidentského sídla došlo ešte vlani v októbri. Na jeho mieste mala vyrásť monumentálna tanečná sála určená na organizovanie formálnych slávností a prijímanie štátnych návštev. Súčasťou rozsiahleho projektu pod sálou s rozlohou 8400 metrov štvorcových je aj výstavba nového núdzového bunkra pre hlavu štátu, ktorý má vybudovať americká armáda.
Ide o jeden z najambicióznejších a najväčších stavebných zásahov do štruktúry Bieleho domu za viac ako sto rokov. Projekt je špecifický aj tým, že je financovaný zo súkromných zdrojov, pričom jeho pôvodný rozpočet sa už stihol zdvojnásobiť z 200 na 400 miliónov dolárov. Donald Trump plánoval, že nová sála po svojom dokončení pojme až 999 hostí, čím by sa zásadne zmenil charakter a kapacita reprezentačných priestorov sídla.