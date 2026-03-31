Čína a Pakistan spoločne predstavili päťbodový mierový plán zameraný na ukončenie americko-izraelských útokov na Irán a celkovú stabilizáciu Blízkeho východu. Peking a Islamabad vo svojej iniciatíve vyzývajú na okamžité zastavenie paľby, ochranu civilistov a obnovenie kľúčových námorných trás. Zverejnenie plánu prichádza v čase, keď sa Pakistan čoraz viac profiluje ako hlavný diplomatický sprostredkovateľ medzi Teheránom a Washingtonom.
Päť bodov pre stabilitu regiónu
Nová diplomatická iniciatíva bola oficiálne predstavená po stretnutí ministrov zahraničných vecí Pakistanu a Číny, Išaka Dara a Wanga I, v Pekingu. Dokument obsahuje päť kľúčových požiadaviek na deeskaláciu napätia v Perzskom zálive. V prvom rade apeluje na okamžité ukončenie nepriateľských akcií a maximálne úsilie o doručenie nevyhnutnej humanitárnej pomoci do vojnou zasiahnutých oblastí. Nasleduje požiadavka na čo najskoršie začatie mierových rozhovorov, ktoré musia plne rešpektovať zvrchovanosť, územnú celistvosť a nezávislosť Iránu i ďalších štátov v regióne.
Tretím pilierom je striktná ochrana nevojenských cieľov a civilného obyvateľstva. Obaja ázijskí partneri zároveň v štvrtom bode požadujú urýchlené obnovenie bezpečnej plavby cez strategický Hormuzský prieliv a iné dôležité vodné trasy. Päticu požiadaviek uzatvára apel na to, aby bol trvalý mier budovaný výlučne na základe Charty OSN a platného medzinárodného práva.
Západný plán a pakistanská mediácia
Od spustenia americko-izraelskej ofenzívy zohráva Pakistan kľúčovú úlohu regionálneho mediátora. Z diplomatických kruhov prenikli informácie, že Islamabad už odovzdal Teheránu pätnásťbodový americký mierový plán a následne sprostredkoval iránsku odpoveď späť do Washingtonu. Úsilie vyvrcholilo počas víkendu, keď sa v pakistanskej metropole uskutočnilo dôležité stretnutie šéfov diplomacií Saudskej Arábie, Egypta a Turecka. Pakistan na ňom potvrdil svoju plnú pripravenosť zorganizovať zmysluplné priame rozhovory medzi zástupcami Iránu a USA.
Zárukou tejto diplomatickej snahy má byť úzke prepojenie aktérov. Kým Peking dlhodobo vystupuje ako kľúčový strategický partner Teheránu, ktorý mu síce oficiálne neposkytuje vojenskú pomoc, no politicky ho podporuje vo výzvach na prímerie, Pakistan je jednou z vôbec najbližších partnerských krajín Číny v južnej Ázii. Spoločná iniciatíva tak spája vplyv dvoch regionálnych mocností s cieľom zabrániť ďalšiemu krviprelievaniu.