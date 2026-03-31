Kľúčovou prioritou súčasnosti je, aby Európska únia odblokovala obrovskú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Vyhlásil to prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou v Kyjeve. Bývalá estónska premiérka si z rúk hlavy štátu prevzala vysoké štátne vyznamenanie, no v otázke uvoľnenia zablokovaných financií neskrývala skepsu. Príčinou je ostrý diplomatický spor s Maďarskom okolo tranzitu ruskej ropy.
Spor o Družbu a zablokované miliardy
Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo blokuje vyplatenie už dohodnutej európskej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 až 2027, ako aj prijatie v poradí 20. balíka protiruských sankcií. Dôvodom je vyostrený spor týkajúci sa zastavenia tranzitu ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba. Kyjev argumentuje, že strategické zariadenie poškodil ruský útok z konca januára a ukrajinská strana intenzívne pracuje na jeho oprave. Budapešť však spoločne s Bratislavou tieto tvrdenia odmieta. S odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je, pričom Ukrajinu otvorene obviňujú z politického vydierania a cieleného zasahovania do prebiehajúcej predvolebnej kampane v Maďarsku.
Ukrajinský prezident však kľúčový význam zablokovaných financií ostro pripomenul. „Tieto finančné prostriedky majú kľúčový význam a slúžia ako záruka finančnej istoty nielen pre Ukrajinu, ale pre celú Európu. Tento balík opatrení musí zabezpečiť našu obranu a vyslať Rusom signál, že ich vojna je odsúdená na neúspech,“ uviedol Volodymyr Zelenskyj s tým, že od tohto európskeho signálu priamo závisí aj skoršie ukončenie samotného konfliktu. Okrem financií s Kallasovou diskutoval o zintenzívnení tlaku na Moskvu a otváraní prístupových klastrov pre vstup krajiny do Únie.
Diplomatická Kallasová a tvrdé slová Kyjeva
Samotná šéfka európskej diplomacie však počas návštevy ukrajinskej metropoly nedokázala sľúbiť skoré vyriešenie patovej situácie. „Pracuje sa na prekonaní týchto prekážok, ale bohužiaľ vám dnes nemôžem oznámiť dobrú správu, že táto pôžička bude poskytnutá,“ priznala novinárom Kaja Kallasová.
Na jej slová vzápätí ostro zareagoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, ktorý ocenil jej opatrný tón, no sám zvolil podstatne nekompromisnejší slovník. „Túto prekážku pomenujem. Je ňou Maďarsko, ktoré zneužíva svoj status členského štátu EÚ a NATO, blokuje a tým drží ako rukojemníka celú Európsku úniu, celú európsku politiku rozširovania a jednoty,“ vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie.
Výročie Buče a štátne vyznamenanie
Návšteva Kaje Kallasovej a ďalších európskych predstaviteľov sa niesla aj v znamení štvrtého výročia oslobodenia mesta Buča spod ruskej okupácie, kde boli po ústupe okupačných vojsk objavené stovky tiel zavraždených civilistov. Pri tejto príležitosti prezident Zelenskyj udelil šéfke diplomacie EÚ Rad kňažnej Oľgy prvého stupňa. „Odvtedy, čo Rusko začalo svoju agresívnu vojnu, na Ukrajinu myslím každý deň. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som podporila vašu krajinu v jej obrane,“ prisľúbila Kallasová po prevzatí prestížneho ukrajinského štátneho vyznamenania.