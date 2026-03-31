Zverejnenie ďalších odpočúvaných telefonátov medzi maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom a ruskou diplomaciou vyvolalo ostrú reakciu Varšavy. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že kým Maďarsko zostáva súčasťou Európskej únie, jeho súčasné vedenie kontinent už dávno opustilo. Uniknuté nahrávky odhaľujú, ako Budapešť komunikovala s Moskvou o európskych sankciách a lobovala v prospech ruských oligarchov.
Ostrý odkaz z Poľska a napäté vzťahy
Telefonáty, ktoré sa týkali ruských požiadaviek na odstránenie konkrétnych spoločností a jednotlivcov zo sankčného zoznamu EÚ, nenechali chladným poľského predsedu vlády. „Maďarsko je a zostane členom Európskej únie. Viktor Orbán a jeho minister zahraničných vecí opustili Európu už dávno,“ zhodnotil tvrdými slovami situáciu Donald Tusk.
Vzťahy medzi poľskou a maďarskou vládou sú dlhodobo na bode mrazu. Výrazne sa zhoršili koncom roka 2023, keď sa vo Varšave dostala k moci súčasná koalícia, ktorá vystriedala stranu Právo a spravodlivosť (PiS) – tradičného spojenca maďarského vládneho hnutia Fidesz. Diplomatické napätie navyše eskalovalo po tom, ako niekoľkí členovia predchádzajúcej poľskej vlády, ktorí čelia obvineniam z trestných činov, ušli do Maďarska, kde im tamojšie úrady udelili politický azyl.
Ruská tieňová flotila a informovanie Moskvy
Najnovšie zistenia investigatívnych novinárov ukazujú, že Budapešť v zákulisí nielenže presadzovala zrušenie sankcií voči vybraným ruským podnikateľom, ale aktívne vystupovala aj proti európskym opatreniam zameraným na ruskú tieňovú flotilu ropných tankerov. Reportéri sa opierajú o priame prepisy telefonátov medzi Péterom Szijjártóom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
Komunikácia však neprebiehala len s Lavrovom. Szijjártó mal telefonovať aj s námestníkom ruského ministra energetiky Pavlom Sorokinom, ktorého mal podľa zverejnených materiálov detailne informovať o procese prijímania v poradí už osemnásteho balíka sankcií Európskej únie.
Zľahčovanie kauzy a odpočúvanie tajnými službami
Šéf maďarskej diplomacie zverejnené informácie priznal, no samotné obvinenia z nekalého konania rázne odmietol a zľahčil. Považuje za bežnú diplomatickú prax, že o sankciách pravidelne rokuje s partnermi mimo EÚ, a to aj v čase, keď Únia tieto kroky ešte len zvažuje. Na adresu novinárov, ktorí nahrávky zverejnili, ironicky reagoval s tým, že odviedli výbornú prácu. „Dokázali, že verejne hovorím to isté, čo aj po telefóne,“ uviedol maďarský minister s dodatkom, že už dlhší čas vie o tom, že jeho komunikačné kanály aktívne odpočúvajú zahraničné spravodajské služby.