Prezident Českej republiky Petr Pavel víta opätovné nadviazanie medzivládnych konzultácií medzi Prahou a Bratislavou. K podpísaným dokumentom je však skeptický, keďže podľa neho neprinášajú do vzájomných vzťahov žiadne prevratné novinky. Samotné obnovenie spoločných rokovaní vlád Roberta Fica a Andreja Babiša po dlhšej prestávke však hodnotí pozitívne.
Návrat k normálu bez výrazných noviniek
Prezident po stretnutí s českými športovcami na Pražskom hrade zhodnotil utorkové rokovania oboch kabinetov pragmaticky. „Myslím si, že je dobre, že sa vzťahy medzi našimi krajinami zase vrátia do normálu tak, že sa budú stretávať aj vlády. Či to prinesie niečo navyše v porovnaní s tým, čo sme doteraz robili, si nie som úplne istý,“ uviedol Petr Pavel. Dokumenty, ktoré premiéri po stretnutí podpísali, si podľa vlastných slov preštudoval, no nenašiel v nich nič, čo by sa už v praxi nerealizovalo. Schádzanie sa na najvyššej vládnej úrovni však napriek tomu považuje za správny krok.
Prerušené tradície a postoj bývalej vlády
Spoločné medzivládne konzultácie boli naposledy naplánované na jar roku 2024. Vtedajšia česká vláda pod vedením Petra Fialu ich však zrušila, pričom ako hlavný dôvod uviedla nesúhlas s niektorými zahraničnopolitickými krokmi Bratislavy, predovšetkým vo vzťahu k vojne na Ukrajine. Predchádzajúce stretnutie sa tak datovalo ešte do apríla 2023 v Trenčíne. Bývalý šéf českej diplomacie Jan Lipavský v tejto súvislosti zdôraznil, že zrušenie spoločných zasadnutí vtedy neznamenalo úplné zmrazenie kontaktov.
„My sme spolupracovali napríklad na medzivládnej dohode o zdravotníckej spolupráci, aktualizovala sa policajná spolupráca, ministerstvá zahraničných vecí tiež podpísali memorandum,“ vysvetlil Lipavský, pričom dodal, že plne chápe a podporuje rozhodnutie bývalého premiéra Fialu neabsolvovať rokovania v takom formáte s ohľadom na vyjadrenia slovenského premiéra.
Podpísané memorandá a plyn v Bojanoviciach
Súčasní predsedovia vlád Robert Fico a Andrej Babiš spečatili obnovenú spoluprácu podpisom memoranda o prehĺbených vzťahoch medzi oboma kabinetmi, ku ktorému pridali aj dohodu o porozumení v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Konkrétne kontúry nabrala aj kooperácia v energetickom sektore. Ministerka hospodárstva Denisa Saková a jej český náprotivok Karel Havlíček podpísali dôležité memorandum týkajúce sa zdieľanej zodpovednosti za uskladňovanie zemného plynu v strategických zásobníkoch v moravskej obci Dolné Bojanovice.