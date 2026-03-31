Česká republika by mala podľa svojho prezidenta Petra Pavla zásadne prehodnotiť vzťahy so susedným Maďarskom, a to najmä v otázke zdieľania citlivých informácií. Ide o priamu reakciu na nedávno zverejnené tajné nahrávky rozhovorov medzi maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom a šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.
Neprijateľné obchádzanie pravidiel
Český prezident sa k diplomatickému škandálu vyjadril vo vysielaní verejnoprávnej televízie. „Považujem za absolútne neprijateľné, aby členský štát EÚ a NATO takýmto spôsobom obchádzal pravidlá a s naším protivníkom sa delil o citlivé informácie, ak nie utajované,“ vyhlásil Petr Pavel s tým, že takýto postup priamo oslabuje spoločnú bezpečnosť aliancie. Praha by preto podľa neho mala zvážiť, k akým dátam bude mať Budapešť naďalej prístup.
Obmedzenie stykov a nedôveryhodný minister
V praktickej rovine by prehodnotenie vzťahov malo podľa českého prezidenta znamenať najmä výrazné obmedzenie všetkých stykov so samotným Péterom Szijjártóom, ktorého Pavel priamo označil za nedôveryhodného. Hlava českého štátu zároveň vyjadrila presvedčenie, že o týchto aktivitách musel vedieť aj maďarský premiér Viktor Orbán, a preto nepovažuje za správne nad podobnými závažnými zisteniami len tak mávnuť rukou.
Sľuby pre Moskvu a pomoc oligarchom
Rozruch vyvolali odhalenia investigatívnych novinárov z viacerých medzinárodných médií, ktorí zverejnili uniknuté nahrávky. Tie zachytávajú šéfa maďarskej diplomacie, ako Lavrovovi sľubuje maximálne úsilie pri blokovaní balíka európskych sankcií proti Ruskej federácii. V inej zachytenej konverzácii sa Szijjártó podľa zistení investigatívcov zaviazal, že spolu so Slovenskom v Bruseli presadí, aby bolo zo sankčného zoznamu Európskej únie vyradené meno sestry vplyvného ruského miliardára Ališera Usmanova.