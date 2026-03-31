Ukrajina si pripomína štyri roky od oslobodenia mesta Buča, ktoré sa pre medzinárodné spoločenstvo stalo mementom vojnových zločinov a brutality ruskej okupácie. Prezidentský pár na mieste tragédie uctil pamiatku viac ako päťsto zavraždených a umučených civilistov. Pietneho aktu sa zúčastnili aj početné zahraničné delegácie vrátane zástupcov Európskeho parlamentu a Slovenska, ktorí spoločne volajú po spravodlivom potrestaní všetkých vinníkov.
Sviečky pri masových hroboch
Prezident Volodymyr Zelenskyj a prvá dáma Olena Zelenská položili sviece k pamätníku v areáli pravoslávneho Chrámu svätého Andreja apoštola a všetkých svätých, kde sa po oslobodení našli najväčšie masové hroby. K tichej spomienke sa s lampášmi pridali aj samotní obyvatelia tohto ťažko skúšaného mesta v Kyjevskej oblasti.
Ruské jednotky okupovali Buču presne 33 dní – od 27. februára do 31. marca 2022. Počas tohto temného obdobia tam prišlo o život 561 civilistov, vrátane dvanástich detí, pričom mnohí z nich niesli známky krutého mučenia.
Hrôza, ktorú videl celý svet
Hlava štátu pri príležitosti smutného výročia zdôraznila, že Ukrajina na tieto činy nikdy nezabudne. „Keď sa celý svet dozvedel o Buči, o Ukrajincoch zastrelených na uliciach, o mučených v pivniciach, o dospelých aj deťoch, ktorých telá našli v hromadných hroboch, každý videl hrôzu, ktorú prináša Rusko a jeho agresia. Videli, proti čomu sa Ukrajina bráni,“ uviedol Volodymyr Zelenskyj s tým, že každý ruský vrah, mučiteľ a terorista musí za svoje zločiny niesť plnú zodpovednosť.
Medzinárodné volanie po spravodlivosti
Pamiatku obetí si priamo na mieste uctili aj predstavitelia parlamentov a delegácie z desiatok krajín, vrátane Nemecka, Spojeného kráľovstva či pobaltských štátov. Nechýbali ani zástupcovia Parlamentných zhromaždení NATO a OBSE. Slovenskú stopu na pietnom akte zanechal europoslanec Martin Hojsík, ktorý v Buči oficiálne zastupoval predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú. Podľa jeho slov musia byť vojnové zločiny bezpodmienečne potrestané a obete odškodnené, pretože len skutočná spravodlivosť môže byť pevným základom pre trvalý mier na Ukrajine.