Ruský prezident Vladimir Putin prekvapivo vyhlásil, že Moskva nevylučuje opätovné zblíženie a obnovenie vzťahov s Európou. Na utorkovom zasadnutí ruskej Bezpečnostnej rady však jedným dychom zopakoval svoje tradičné historické naratívy o príčinách súčasnej krízy. Nemecká diplomacia medzitým pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia ukrajinského mesta Buča vyslala do Kremľa jasný odkaz, že podpora Kyjeva napriek iným globálnym konfliktom neutíchne.
Návrat k udalostiam z roku 2014
Šéf Kremľa pred členmi Bezpečnostnej rady otvorene priznal, že vzťahy s európskymi štátmi sa v súčasnosti nachádzajú v hlbokej kríze. „My sme rozvoj týchto vzťahov, ich opätovné obnovenie, nikdy neodmietli,“ uviedol Vladimir Putin. Príčinu aktuálneho geopolitického rozkolu však naďalej vidí v udalostiach z roku 2014, konkrétne v zvrhnutí vtedajšieho promoskovského ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča.
Tieto masové protesty ruský líder dlhodobo označuje za štátny prevrat s priamou podporou Spojených štátov amerických a viacerých európskych krajín. Podľa jeho slov práve tento moment odštartoval „reťazec tragických udalostí, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine dodnes“.
Štyri roky invázie a patová situácia
Na vtedajšie vnútropolitické zmeny v Kyjeve reagovala Moskva nelegálnou anexiou polostrova Krym a rozpútaním vojenského konfliktu na východe Ukrajiny. Osem rokov po týchto udalostiach, vo februári 2022, nariadil ruský prezident plnohodnotnú inváziu do susednej krajiny. Aj po štyroch rokoch od jej začiatku však konflikt zostáva vo vojensky patovej situácii. Ruské velenie sa napriek tomu naďalej striktne pridŕža svojich pôvodných vojnových cieľov a vytrvalo odmieta akúkoľvek priamu účasť európskych štátov na prípadnom mierovom urovnaní.
Odkaz z Nemecka a výročie Buče
Západní spojenci však únavu z vojny odmietajú. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia mesta Buča, kde boli po odchode ruských jednotiek objavené stovky tiel zavraždených civilistov, opätovne prisľúbil Kyjevu plnú podporu. Nemecký diplomat varoval, že ak Kremeľ dospeje k záveru, že sa mu agresívne vojny vyplácajú, budú nevyhnutne nasledovať ďalšie. Súčasne upozornil, že Moskva nemôže strategicky profitovať z aktuálnej eskalácie napätia na Blízkom východe. „Keď ruský prezident dúfa, že podporovatelia Ukrajiny sa od nej odvrátia, my mu túto láskavosť neurobíme,“ odkázal do Moskvy šéf nemeckej diplomacie.