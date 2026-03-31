Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó otvorene priznal, že komunikoval s najvyššími ruskými predstaviteľmi v čase, keď Európska únia zvažovala uvalenie nových sankcií voči Moskve. Kým šéf maďarskej diplomacie označuje tieto kontakty za bežnú diplomatickú prax a tvrdí, že tajné nahrávky len potvrdzujú jeho verejné postoje, v Bruseli a medzi európskymi spojencami vyvolávajú odhalenia mimoriadne znepokojenie. Únia už dokonca začala obmedzovať tok citlivých informácií smerom do Budapešti.
Tajné nahrávky a ruskí oligarchovia
Rozsiahle zistenia investigatívnych novinárov poukazujú na to, že Budapešť v zákulisí aktívne presadzovala zrušenie sankcií voči niektorým ruským podnikateľom a rázne vystupovala proti opatreniam zameraným na ruskú tieňovú flotilu ropných tankerov. Reportéri sa odvolávajú na uniknuté prepisy a zvukové nahrávky telefonátov medzi Szijjártóom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, ako aj s námestníkom ruského ministra energetiky Pavlom Sorokinom, ktorého mal maďarský politik informovať o procese prijímania 18. balíka európskych sankcií.
Značnú pozornosť vyvolala najmä zvuková nahrávka z konca augusta minulého roka, ktorá vznikla tesne po Szijjártóovej návšteve v Petrohrade. Sergej Lavrov v nej maďarského náprotivka priamo žiadal o pomoc pri vyradení Gulbachor Ismailovovej, sestry ruského miliardára Ališera Usmanova, zo sankčného zoznamu EÚ. Šéf maďarskej diplomacie v telefonáte reagoval, že návrh na jej vyradenie predkladá „spolu so Slovákmi“. Európska únia túto osobu napokon spolu s ďalšími dvoma ruskými predstaviteľmi skutočne v marci 2025 zo zoznamu vyradila.
Odpočúvanie a obhajoba diplomacie
Péter Szijjártó vznesené obvinenia z vynášania informácií rázne odmietol a celú situáciu zľahčil. Tvrdí, že o sankciách celkom bežne a pravidelne rokuje aj s partnermi mimo EÚ. Na adresu investigatívcov ironicky poznamenal, že odviedli výbornú prácu. „Dokázali, že verejne hovorím to isté, čo aj po telefóne,“ uviedol maďarský minister s tým, že už dlhší čas vie o tom, že zahraničné spravodajské služby jeho hovory aktívne odpočúvajú. Zopakoval dlhodobý postoj vlády, že sankčná politika zlyhala a Maďarsko nebude podporovať kroky proti osobám či firmám, ktoré sú kľúčové pre jeho energetickú bezpečnosť.
Postup svojho ministra obhajuje aj samotná maďarská vláda. Jej hovorca pre medzinárodné otázky Zoltán Kovács označil kontakty s Lavrovom za štandardnú prax, pri ktorej nedochádza k výmene žiadnych citlivých dát. Tvrdenia o zdieľaní dôverných informácií s Moskvou rázne odmietol ako nepodložené a zdôraznil, že Szijjártó sa len snaží plniť úlohu sprostredkovateľa medzi Európou a Ruskom.
Znepokojený Brusel a opatrní spojenci
Európska komisia však situáciu vníma diametrálne odlišne. Zverejnené odhalenia označila za mimoriadne znepokojujúce a od Budapešti si okamžite vyžiadala oficiálne vysvetlenie. K rastúcej nedôvere sa verejne pridal aj poľský premiér Donald Tusk, ktorý priznal, že je pri zdieľaní informácií na spoločných rokovaniach s maďarským premiérom Viktorom Orbánom maximálne opatrný. Tento narušený vzťah sa už prejavuje aj v praxi – európske inštitúcie v poslednom období cielene obmedzujú tok dôverných materiálov do Maďarska a lídri členských štátov sa o najcitlivejších bezpečnostných otázkach radia radšej v menších skupinách mimo oficiálnych summitov.