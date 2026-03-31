Slovenský plynárenský priemysel (SPP) upozornil na zvýšený počet podvodných správ a e-mailov, ktoré sa vydávajú za oficiálnu komunikáciu dodávateľa energií.
Plynári zdôraznili, že nikdy nežiadajú úhradu platieb prostredníctvom neoverených odkazov v SMS alebo e-mailoch a neposielajú zákazníkom výzvy na zadanie citlivých údajov.
„Cieľom je vylákať od zákazníkov citlivé údaje alebo neoprávnene získať finančné prostriedky,“ upozornil podnik. Podvodné správy informujú o údajnom nedoplatku za dodávku energií a vyzývajú na jeho okamžité uhradenie prostredníctvom falošného čísla účtu, resp. QR kódu. Tento odkaz však vedie na falošné webové stránky, ktoré môžu zneužiť osobné alebo platobné údaje zákazníkov.
Všetky oficiálne informácie o platbách a nedoplatkoch zákazníkov SPP sú dostupné na zákazníckom portáli podniku alebo prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. SPP odporúča neklikať na podozrivé odkazy v správach, neuvádzať svoje osobné ani platobné údaje na neoverených stránkach a vždy si overiť odosielateľa správy.
„Ak zákazník takúto podvodnú správu obdrží, odporúčame ju ignorovať a neklikať na žiadne odkazy. V prípade, že už došlo k zadaniu citlivých údajov, je potrebné okamžite kontaktovať svoju banku a zároveň informovať SPP,“ dodali plynári.