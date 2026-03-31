Bratislavská mestská polícia (MsP) upozorňuje na falošné oznámenia o priestupku v rámci parkovania, ktoré sa v týchto dňoch objavujú na autách. Obsahujú QR kód na uhradenie pokuty.
Na vodičov apeluje, aby boli obozretní a v žiadnom prípade tieto QR kódy neskenovali a nič cez ne neplatili. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Falošné nálepky nám boli zatiaľ hlásené zo Starého Mesta, z Nového Mesta a Ružinova. Nevylučujeme však ich výskyt ani v iných mestských častiach,“ konštatuje mestská polícia s tým, že v prípade pochybností o pravosti nálepky je potrebné volať na číslo 159.
Ako spoznať falošné oznámenie
Mestská polícia zároveň zdôrazňuje, že nikdy nepožaduje úhradu pokuty prostredníctvom QR kódu na oznámení na vozidle. Oznámením „len“ informuje o spáchaní priestupku, ktorý s vodičom následne rieši osobne. Na originálnych oznámeniach sa síce QR kód takisto nachádza, avšak podľa polície slúži výlučne na presmerovanie na jej webovú stránku s informáciami o ďalšom postupe, nie na platbu.
Oznámenie zároveň obsahuje vždy ručne vyplnené údaje konkrétnym príslušníkom, ako je evidenčné číslo, miesto, dátum a čas zistenia priestupku, identifikačné číslo policajta i kontakt na konkrétny útvar mestskej polície.
Na sociálnej sieti zároveň zverejnila fotografiu podvodnej nálepky i vzor oficiálneho oznámenia.