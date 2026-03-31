Opozičné Hnutie Slovensko považuje návrh Smeru-SD na zmenu pravidiel hlasovania v parlamentných voľbách zo zahraničia za účelový krok.
Podľa hnutia nie je jeho cieľom zlepšenie podmienok pre voličov, ale manipulácia pravidiel v prospech vládnej koalície.
Hnutie má pochybnosti o skutočnom zámere návrhu vzhľadom na jeho načasovanie aj obsah. „Tento návrh prichádza preto, lebo sa ľudia na Slovensku majú čoraz horšie. Jediní, ktorí sa majú lepšie, sú ministri a koalícia s tým zjavne nechce nič urobiť,“ uviedol v stanovisku poslanec Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí). Vládna moc sa podľa neho namiesto riešenia reálnych problémov občanov snaží meniť volebný systém vo svoj prospech.
S presunom hlasovania zo zahraničia na zastupiteľské úrady vznikajú podľa hnutia riziká. Otázna je podľa Grendela najmä dôveryhodnosť a nezávislosť osôb, ktoré by mali garantovať férový priebeh volieb. „Treba ešte povedať, kto má byť garantom objektívnosti volieb na tých veľvyslanectvách. Tieto veľvyslanectvá sa v poslednom období stali hniezdom typických lojálnych politických nominantov,“ uviedol. Hnutie preto vyzýva koalíciu, aby upustila od zmien, ktoré môžu narušiť dôveru verejnosti vo férovosť volieb, a namiesto toho sa sústredila na riešenie skutočných problémov občanov Slovenska.
Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva predložili do parlamentu poslanci za Smer-SD. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Novela takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu.