Policajný zbor (PZ) podľa opozičnej SaS zlyháva pri riešení tzv. bankomatovej mafie.
Tvrdí, že je to dôsledkom situácie v polícii. Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Juraj Krúpa v utorok na brífingu informoval, že bude žiadať, aby prezidentka PZ Jana Maškarová a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prišli na brannobezpečnostný výbor a informovali o reálnej situácii v PZ a ako sa mieni riešiť organizovaný zločin a korupcia.
„Útokov na bankomaty bolo nespočetné množstvo. Za posledný rok ich bolo 29,“ spomenul Krúpa a vymenoval útoky na bankomaty za posledný polrok v mestách a obciach naprieč Slovenskom.
Pripomenul, že v minulosti na Slovensku už bola bankomatová mafia a venovala sa jej vtedajšia Národná kriminálna agentúra, ktorá dokázala zaistiť páchateľov.
Situáciu v PZ označil Krúpa za zlú. Tvrdí, že Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa asi nezvláda venovať naozaj organizovanému zločinu či korupcii, pretože sa mu tieto veci nedarí vyšetrovať. Poslanec NR SR zároveň skritizoval ministra vnútra, ktorý podľa neho rozkladá PZ a nezvláda svoju funkciu.
Krúpa sa podľa svojich slov pokúsiť otvoriť tému na riadnom rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru na začiatku aprílovej parlamentnej schôdze.
„Vieme po voľbách sprísniť tresty aj za korupciu a daňové trestné činy, vieme kľúčovo upratať políciu, vieme tam vytvoriť späť organizáciu, aby naozaj policajti, ktorí chcú pracovať pre štát, sa mohli vrátiť a mal štát navrch voči zločincom. Lebo teraz zjavne nemá,“ vyhlásila podpredsedníčka SaS a poslankyňa NR SR Mária Kolíková.