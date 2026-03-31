Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Demokrati kritizujú ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) za systém ePrihlášky.
Upozorňujú na viaceré problémy a nedostatky systému. Majú takisto otázky k financovaniu. Žiadajú, aby šéf rezortu školstva povedal, z akých zdrojov sa projekt financoval a aká je jeho celková suma. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Národnej rady SR Tiny Gažovičovej (PS) a Matúša Grznára z Demokratov na utorkovej tlačovej konferencii.
„Opätovne a spoločne vyzývame ministra Druckera, aby jasne a verejne povedal, koľko nás celkovo systém elektronických prihlášok stál a ešte bude stáť, či to bolo financované z plánu obnovy, ako to bolo plánované, alebo zo štátneho rozpočtu. A teda, ak idú peniaze z plánu obnovy, čo hovorí Európska komisia na to, že nebolo vyhlásené verejné obstarávanie a tento systém bol napriamo pridelený firmám, ktoré už pracujú na iných častiach rezortného informačného systému,“ vyhlásila Gažovičová.
Spolu s Grznárom hovorili aj o viacerých nedostatkoch systému. Hovorili napríklad o duplicitných prihláškach či chybovosti v prihláškach. Namietali takisto to, že na príliš veľa zmien bolo príliš málo času. Vyzvali preto Druckera, aby vysvetlil, ako funguje algoritmus systému. Žiadali ho tiež, aby otvoril rodičom okno na overenie dát. Apelovali aj na posilnenie projektového riadenia.