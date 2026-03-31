Slovensko už piaty rok po sebe čelilo poklesu počtu obyvateľov, pričom tempo tohto úbytku sa ešte zrýchlilo.
Úmrtnosť sa stabilizovala na úrovni dlhodobých priemerov, no pôrodnosť sa dostala na historické minimum. Celkový úbytok obyvateľov nedokázalo tlmiť ani kladné migračné saldo. Vyplýva to z dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR o demografickom vývoji v roku 2025.
Na konci roka 2025 žilo v SR celkovo 5.409.407 obyvateľov, ich počet medziročne klesol o viac ako 10.000. Od vzniku SR počet obyvateľov každoročne stúpal, trend sa však otočil v roku 2021 a následne populácia Slovenska klesala päť rokov za sebou. Vývoj v roku 2025 predstavoval druhý najvýraznejší úbytok obyvateľstva v histórii samostatného Slovenska, hneď po roku 2021.
„Avšak hoci Slovensku v posledných rokoch klesá počet obyvateľov, v historickom horizonte od roku 1993 je bilancia stále priaznivá. Za tri dekády samostatnosti sa populácia krajiny rozrástla o takmer 73.000 obyvateľov,“ dodala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Zuzana Podmanická.
Hlavným faktorom poklesu populácie SR bol podľa ŠÚ v roku 2025 prirodzený úbytok obyvateľstva. V priebehu minulého roka sa v SR narodilo 42.000 živých detí, ale zomrelo až viac ako 53.500 ľudí. Celkovo za posledných šesť rokov ubudlo v krajine prirodzeným pohybom takmer 51.000 obyvateľov. „Kým v rokoch 2021 a 2022 bol prirodzený úbytok obyvateľstva spôsobený najmä pandémiou nového koronavírusu, v posledných troch rokoch zohráva hlavnú úlohu kritická úroveň úhrnnej plodnosti,“ doplnila Podmanická.
V posledných štyroch rokoch počet narodených každoročne klesol o 2000 až vyše 4000 detí. S súvislosti s poklesom počtu narodených detí dosahovala rekordne nízke hodnoty aj hrubá miera pôrodnosti, ktorá sa v roku 2025 dostala na úroveň 776 narodených detí na 100.000 obyvateľov. „Hrubá miera pôrodnosti sa na Slovensku dostala v roku 2025 na najnižšiu úroveň za posledných 100 rokov, teda bola nižšia aj ako napríklad počas druhej svetovej vojny,“ ozrejmila Podmanická.
Druhým faktorom ovplyvňujúcim celkový počet obyvateľov v krajine je zahraničná migrácia. Migračné saldo (rozdiel medzi počtom prisťahovaných do SR a vysťahovaných zo SR) zostáva dlhodobo kladné. V roku 2025 sa na Slovensko prisťahovalo na trvalý pobyt takmer 6400 ľudí a vysťahovalo sa vyše 4900 osôb. „Druhý najvyšší počet vysťahovaných ľudí z krajiny od roku 1993 spôsobil, že po dvoch rokoch prišlo opäť k zníženiu migračného salda na úroveň necelých 1,5 tisíca osôb. Od vzniku SR počet prisťahovaných do krajiny každoročne prevyšoval počet tých, ktorí sa vysťahovali, a to od 0,9 do 7,1 tisíca osôb,“ poznamenal ŠÚ SR. V posledných piatich rokoch však podľa jeho slov už zahraničné sťahovanie nedokázalo kompenzovať straty v počte obyvateľov spôsobené prirodzeným úbytkom obyvateľstva.