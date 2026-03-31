Bývalý predseda parlamentu Boris Kollár sa má verejne ospravedlniť policajtovi Jánovi Čurillovi za výrok o „čurillovskej mafii”.
Má mu tiež zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy 50.000 eur a plnú náhradu trov konania. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave, ktorý nevyhovel odvolaniu žalovaného a potvrdil rozsudok Mestského súdu Bratislava IV spred roka. Na sociálnej sieti o tom informoval obhajca Čurillu Peter Kubina. Dodal, že rozsudok bude právoplatný po doručení obom stranám.
„Veríme, že následne bude zo strany žalovaného dobrovoľne splnený bez nutnosti jeho vymáhania formou exekúcie. Rozsudok súdu prvej inštancie bol mimoriadne kvalitne odôvodnený. Preto žalovanému nepomohla ani zmena právneho zástupcu pre odvolacie konanie. Oceňujeme, že odvolací súd rozhodol o odvolaní pomerne rýchlo,“ doplnil Kubina.
Mestský súd Bratislava IV pred rokom vyhovel Čurillovej žalobe a uznal, že Kollárov výrok z roku 2021 o „čurillovskej mafii“ bol dehonestáciou a zásahom do dobrej povesti Čurillu a nepriamo aj jeho kolegov z bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Obhajca Kollára vtedy pripustil podanie odvolania.