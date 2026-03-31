Vo vyšších polohách najmä stredného a severného Slovenska v utorok ráno nasnežilo. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Nad našou oblasťou sa vlní frontálne rozhranie a zrážkové pole postupujúce od juhovýchodu prináša na viaceré miesta dážď alebo dážď so snehom. Vo vyšších polohách, prechodne aj od približne 600 až 700 metrov nad morom pozorujeme snehové zrážky,“ uviedli meteorológovia.
Foto: facebook.com/shmu.sk
Tvrdia, že v uplynulých hodinách na väčšine stredného a časti východného Slovenska zaznamenali výraznejšie zrážky, a to od desať do 30 milimetrov, na návetriach ojedinele aj viac. V horských polohách pribudlo v niektorých lokalitách aj 15 až 20 centimetrov nového snehu. Na zvyšku územia úhrny podľa SHMÚ nepresiahli desať milimetrov. „Zrážková činnosť by mala v priebehu dňa pozvoľna ustávať,“ dodal.
Donovaly a Vernár pre počasie čiastočne uzavreli
Horský priechod Donovaly v utorok skoro ráno uzavreli pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Dôvodom je vrstva utlačeného snehu do troch centimetrov na vozovke. Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Silné sneženie zhoršuje dohľadnosť v oblasti Liptova, na Spiši a v okolí Prešova. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
Pre nepriaznivé počasie uzavreli cestu I/66 v úseku Poprad - Vernár pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove s tým, že na mieste situáciu monitorujú policajné hliadky. Sneženie komplikuje dopravu na viacerých miestach v regióne.