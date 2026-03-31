V utorok ráno treba v niektorých okresoch na Slovensku počítať so silnejším vetrom.
Silnejší vietor zasiahne tri okresy
Výstraha prvého stupňa platí do 11.00 h v okrese Brezno, Revúca a Rožňava. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
V troch okresoch hrozí silnejší vietor, varuje SHMÚ
SHMÚ varuje, že vietor môže v daných lokalitách dosiahnuť nárazovo rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
Okrem toho v okresoch Brezno, Poprad a Spišská Nová Ves sa počas dňa môžu vyskytnúť snehové jazyky. Výstraha platí do 17.00 hod.