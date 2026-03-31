Iniciatíva za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách sa s najväčšou pravdepodobnosťou skončí neúspechom a jej hlavným prínosom zostane len politické zviditeľnenie jej organizátorov. Tvrdí to politický publicista Juraj Hrabko, ktorý zároveň nepredpokladá skorú rekonštrukciu súčasného vládneho kabinetu. V súvislosti s nedávnym snemom opozičného Progresívneho Slovenska navyše upozorňuje, že hnutie už zrejme dosiahlo svoj politický vrchol.
Otázna ústavnosť a snaha o zviditeľnenie
Mimoparlamentná strana Demokrati koncom marca odovzdala vyše 384-tisíc vyzbieraných podpisov za vyhlásenie referenda s tromi otázkami. Okrem skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády žiadajú občania hlasovať aj o obnove Úradu špeciálnej prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúry a o zrušení doživotnej renty pre premiéra. Podľa analytika Juraja Hrabka je však najrealistickejším scenárom to, že plebiscit prebehne bez kľúčovej prvej otázky, účasť bude veľmi nízka a referendum tak bude napokon neplatné.
Pripomína pritom rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2021, podľa ktorého je referendová otázka o skrátení volebného obdobia v rozpore s ústavou. Aj keď súčasný prezident Peter Pellegrini myšlienku ústavnej zmeny podporuje, v aktuálnom právnom stave sa očakáva vypísanie referenda bez tohto bodu. „Referendum nakoniec nebude platné. O to, koniec koncov, podľa mňa iniciátorom ani nešlo. Išlo im o to, zvýšiť povedomie značky svojej strany,“ zhodnotil Hrabko s tým, že samotní zástupcovia Demokratov v minulosti možnosť skrátiť volebné obdobie referendom naopak nepodporovali.
Rekonštrukcia vlády nie je na stole
V súvislosti s možnými personálnymi zmenami vo vládnom kabinete hlava štátu nedávno potvrdila, že ak by premiér predstúpil s takýmto zámerom, palác je pripravený o ňom diskutovať. Predseda vlády však doteraz takýto záujem neprejavil. „Toto vôbec nie je téma, neleží to na stole. Viete, ako sa hovorí, čo nie je dnes, môže byť zajtra, ale zajtra, rovnako ako aj dnes, k rekonštrukcii vlády nepríde,“ konštatuje publicista.
Zloženie kabinetu sa totiž priamo opiera o parlamentnú väčšinu a akýmkoľvek výmenám by musela predchádzať tvrdá dohoda na koaličnej rade. „Keď nemáte koaličných partnerov, nemáte väčšinu v parlamente. Zbytočne zmeníte ministra, keď vám ho okamžite po vymenovaní parlament odvolá,“ upozorňuje analytik na tvrdú politickú realitu.
Limity Progresívneho Slovenska
Koncom marca sa konal aj snem najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko, ktoré si za predsedu opätovne zvolilo Michala Šimečku. Delegáti zároveň prijali uznesenie vylučujúce povolebnú spoluprácu so súčasnými vládnymi stranami a hnutím Republika, pričom sa chcú orientovať výhradne na blok s KDH, SaS a Demokratmi. Hrabko však upozorňuje, že výpovedná hodnota takéhoto uznesenia je minimálna, keďže politická situácia po voľbách býva vždy iná. Znovuzvolenie Šimečku vníma ako logický krok vďaka dosiahnutým výsledkom, no zároveň dodáva varovanie: „Pod jeho vedením sa strana vytiahla nahor a bolo by celkom zvláštne, keby teraz mal nastúpiť na jeho miesto niekto iný. Otázka znie tak, či strana nebude stagnovať, nebude klesať. Zdá sa, že vrchol už dosiahla.“