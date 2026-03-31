Irán na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) oficiálne obvinil Ukrajinu z aktívnej účasti na vojenskej agresii voči Teheránu. Dôvodom má byť vyslanie ukrajinských expertov na Blízky východ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým ukončil svoje turné po regióne, ktoré označil za mimoriadne úspešné a ohlásil sériu prelomových bezpečnostných dohôd s viacerými arabskými štátmi.
Zodpovednosť za napomáhanie agresii
Ostré vyjadrenia na adresu Kyjeva adresoval stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amír Saíd Íravání priamo v liste generálnemu tajomníkovi Antóniovi Guterresovi a Bezpečnostnej rade OSN. Podľa jeho slov ukrajinské konanie a priznanie o vyslaní vojenských expertov do regiónu predstavuje aktívnu účasť na vojenskej agresii voči Iránu.
„Ukrajina podľa medzinárodného práva svojím konaním preberá medzinárodnú zodpovednosť za napomáhanie pri páchaní medzinárodného protiprávneho činu. Poskytuje operačnú a technickú pomoc, ktorá priamo prispieva k použitiu sily a agresívnym činom proti zvrchovanosti a územnej celistvosti Iránskej islamskej republiky,“ napísal iránsky diplomat vo svojom oficiálnom stanovisku.
Prelomové dohody a export know-how
Zatiaľ čo Teherán na medzinárodnej úrovni protestuje, ukrajinská hlava štátu hodnotí svoju diplomatickú cestu po krajinách Blízkeho východu ako veľmi plodnú. Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že sa Kyjevu podarilo uzavrieť prelomové bezpečnostné pakty so Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom. Ukrajinská diplomacia zároveň aktívne spolupracuje s Jordánskom a Kuvajtom a udržiava úzke kontakty aj s Bahrajnom a Ománom.
Cieľom týchto snáh nie je podľa ukrajinského prezidenta len otázka medzinárodnej prestíže. „Je to veľmi praktická záležitosť. Vyvážame náš systém ochrany, zručnosti našich bojovníkov, vedomosti, ktoré náš štát má. A od týchto partnerských krajín očakávame recipročnú bezpečnostnú angažovanosť,“ dodal Zelenskyj na margo uzatvorených dohôd so štátmi Perzského zálivu.