Pätnásťročný študent na strednej škole v južnom Texase spáchal samovraždu bezprostredne po tom, ako postrelil svoju učiteľku. K tragickému incidentu došlo v okrese Comal neďaleko mesta San Antonio. Postrelenú ženu s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice, zatiaľ čo úrady školu okamžite uzavreli a evakuovali.
Streľba a tragický koniec útočníka
Kancelária miestneho šerifa o krvavom incidente verejnosť informovala prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia. Podľa prvotných zistení tínedžer najprv zaútočil na pedagogičku a následne obrátil zbraň proti sebe. „Študent postrelil učiteľku a potom sa domnievame, že zbraň obrátil proti sebe a zastrelil sa,“ potvrdil novinárom priamo na tlačovej konferencii šerif Mark Reynolds.
Evakuácia a stav zranenej
Záchranné zložky postrelenú učiteľku okamžite transportovali do spádovej nemocnice v San Antoniu. Polícia zatiaľ neposkytla bližšie informácie o rozsahu jej zranení ani o jej aktuálnom zdravotnom stave. Pätnásťročný útočník bol na mieste činu vyhlásený za mŕtveho.
Bezprostredne po streľbe úrady celú strednú školu z bezpečnostných dôvodov hermeticky uzavreli. Vedenie vzdelávacej inštitúcie v spolupráci s políciou následne zorganizovalo hromadný presun všetkých študentov do priestorov neďalekej školy, kde bol zriadený bezpečný bod pre opätovné stretnutie a zjednotenie otrasených detí s ich rodičmi.