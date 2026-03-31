Floridský guvernér Ron DeSantis oficiálne potvrdil premenovanie Medzinárodného letiska Palm Beach po súčasnom americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Rozhodnutie, ktoré vzišlo z floridského zákonodarného zboru, je súčasťou širšej kampane šéfa Bieleho domu zameranej na budovanie imidžu a premenovávanie významných amerických inštitúcií. Na definitívnu zmenu názvu sa však ešte čaká na súhlas federálnych úradov.
Letisko v susedstve Mar-a-Lago
Návrh na premenovanie strategického dopravného uzla na Medzinárodné letisko Donalda J. Trumpa schválil floridský zákonodarný zbor s republikánskou väčšinou už v priebehu minulého roka. Letisko v Palm Beach má pre prezidenta osobitý význam, nakoľko sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jeho známeho sídla Mar-a-Lago. Aby sa však nový názov objavil na leteckých mapách a termináloch, je nevyhnutné získať ešte formálne schválenie od Federálneho úradu pre letectvo (FAA).
Budovanie prezidentského odkazu
Tento krok nie je ojedinelou iniciatívou. Podľa diplomatických a politických pozorovateľov sa Donald Trump počas svojho druhého funkčného obdobia systematicky snaží zanechať v Spojených štátoch nezmazateľnú stopu prostredníctvom kampane zameranej na osobný imidž a infraštruktúru. Prezident sa už viackrát pokúsil pomenovať po sebe dôležité štátne budovy, vládne programy, vojenské lode či dokonca umiestniť svoju podobizeň na platidlá.
Ambície meniť názvy amerických pamätníkov sa naplno prejavili aj v decembri minulého roka. Správna rada prestížneho Kennedyho centra, ktorú do funkcií vybral priamo prezident, odhlasovala premenovanie tohto umeleckého komplexu. Pamätník zosnulého demokratického prezidenta Johna F. Kennedyho by mal po novom niesť kombinovaný názov Trumpovo-Kennedyho centrum.