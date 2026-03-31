Maďarský premiér Viktor Orbán varuje pred ostrou diplomatickou reakciou v prípade, ak bude na základe novej slovenskej legislatívy o Benešových dekrétoch potrestaný občan maďarskej národnosti. Budapešť podľa neho zásadne odmieta princíp kolektívnej viny a je pripravená poskytnúť právnu ochranu. Šéf maďarského kabinetu sa vo svojom vystúpení zároveň rázne zastal široko orientovanej zahraničnej politiky svojej krajiny.
Odmietnutie kolektívnej viny a právna pomoc
Predseda maďarskej vlády avizoval tvrdý postoj voči uplatňovaniu nedávnej slovenskej novely Trestného zákona. „Maďarsko nesúhlasí s princípom kolektívnej viny. V momente, keď bude nejaký Maďar potrestaný podľa tohto zákona, budeme ostro reagovať,“ vyhlásil Orbán. Zároveň potvrdil, že na podporu a ochranu etnických Maďarov žijúcich na Slovensku už vláda oslovila popredné maďarské právnické kancelárie.
Kontroverzná novela a hrozba väzenia
Predmetom rastúceho diplomatického napätia je legislatíva, ktorú slovenský prezident Peter Pellegrini podpísal tesne pred vianočnými sviatkami. Novela, ktorá nadobudla okamžitú účinnosť 27. decembra, okrem iného formálne zavádza trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov. Podľa tohto zákona hrozí až šesť mesiacov odňatia slobody každému, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré v minulosti pripravilo tisíce príslušníkov maďarskej menšiny o majetok a občianstvo. Prijatie tohto opatrenia okamžite vyvolalo vlnu nespokojnosti medzi maďarskou menšinou na Slovensku i ostrú kritiku zo strany politických predstaviteľov v Budapešti.
Obhajoba vzťahov s Ruskom i Čínou
Viktor Orbán popri slovensko-maďarských vzťahoch obhajoval aj celkové, často kritizované smerovanie maďarskej diplomacie. Zastal sa najmä čulých kontaktov ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa s predstaviteľmi Ruskej federácie, Spojených štátov amerických, Číny, Turecka či viacerých arabských štátov. „Spolupracujeme so všetkými, ktorí sú pre Maďarsko dôležití, nielen s Európanmi,“ uzavrel premiér tému multivektorovej zahraničnopolitickej orientácie svojej krajiny.