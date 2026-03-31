Izrael a Spojené štáty americké hlásia výrazný postup v prebiehajúcom vojenskom konflikte s Iránom. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa už podarilo splniť viac ako polovicu stanovených strategických cieľov, pričom americká diplomacia potvrdzuje existenciu tajných rokovaní s časťou iránskeho vedenia. Teherán však napriek medzinárodnému tlaku deklaruje vytváranie nového regionálneho poriadku a vyzýva susedné arabské štáty na vyhostenie amerických vojsk.
Vojenské kapacity a hrozba kolapsu režimu
Izraelský predseda vlády vo svojom najnovšom televíznom vystúpení odmietol stanoviť presný časový harmonogram ukončenia vojenských operácií, no potvrdil výrazný progres. „Určite je to za polovicou. Ale nechcem tomu dávať harmonogram,“ uviedol Benjamin Netanjahu s dôvetkom, že tento odhad myslí predovšetkým z hľadiska splnených misií, nie nevyhnutne z hľadiska zostávajúceho času. Hoci zopakoval, že zmena vládnej moci nie je primárnym cieľom spojeneckých útokov, vyjadril osobné presvedčenie, že Iránska islamská republika napokon padne.
„Myslím si, že tento režim sa vnútorne zrúti. Ale momentálne, práve teraz, len degradujeme ich vojenské kapacity, degradujeme ich raketové kapacity, degradujeme ich jadrové kapacity a tiež ich oslabujeme zvnútra,“ vysvetlil izraelský premiér. Útoky si podľa jeho slov vyžiadali už tisíce obetí v radoch iránskych Revolučných gárd a spojenci sa aktuálne blížia k definitívnej paralýze tamojšieho zbrojárskeho priemyslu.
Tajné správy a vnútorné rozpory
Informácie o vnútornom oslabení režimu potvrdzuje aj americká diplomacia. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vyjadril verejnú nádej na spoluprácu s pragmatickejšou časťou iránskej vlády, od ktorej mal Washington súkromne dostať viaceré pozitívne správy. Podľa amerického ministra v islamskej republike existujú značné vnútorné rozpory a Spojené štáty dúfajú, že sa vedenia štátu postupne ujmú osoby s reálnou mocou konať a dohodnúť sa.
„Dúfame, že je to tak. Je zrejmé, že tam s nami ľudia hovoria spôsobom, akým s nami predchádzajúci ľudia vo vedení Iránu v minulosti nehovorili, pričom niektoré veci sú ochotní robiť,“ vyhlásil šéf americkej diplomacie, hoci konkrétne detaily týchto tajných rokovaní a prípadných ústupkov z bezpečnostných dôvodov nespresnil.
Nový poriadok a výzva pre Saudskú Arábiu
Napriek tlaku zo strany Izraela a USA však iránske velenie naďalej stupňuje svoju rétoriku. Veliteľ elitných jednotiek Kuds generál Esmáíl Káání sa v nezvyčajnom vyhlásení verejne poďakoval spojeneckým militantným skupinám, vrátane libanonského Hizballáhu a jemenských húsíov, za aktívnu pomoc pri vytváraní nového regionálneho poriadku, na ktorý si podľa neho bude musieť svet zvyknúť. Ešte ďalej zašiel iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, ktorý priamo vyzval susednú Saudskú Arábiu, aby sa urýchlene zbavila amerických vojenských základní na svojom suverénnom území. Podľa neho je najvyšší čas na vyhostenie amerických síl, ktoré označil za nepriateľských agresorov bez úcty k Arabom či samotným Iráncom.