Nákup v obchodnom reťazci sa zmenil na moment hrôzy.
V pobočke amerického reťazca Whole Foods v Los Angeles totiž napadli zákazníčku nechutným spôsobom.
Ako informoval portál KTLA, v pondelok 23. marca bezpečnostná kamera zachytila muža, ktorý mal obťažovať zákazníčku medzi regálmi. Muž sa k nej najprv priblížil, keď čupela. Následne si odhalil ohanbie a genitáliami sa jej dotkol ucha.
Muža sa zatiaľ nepodarilo stotožniť, polícia po ňom vyhlásila pátranie.
Reťazec Whole Foods, v ktorom došlo k nechutnému činu, sa za incident ospravedlnil. Podľa hovorcu vo veci prebieha vyšetrovanie, obchod pritom poskytuje polícii plnú súčinnosť.
„Plne spolupracujeme s Úradom šerifa okresu Los Angeles pri vyšetrovaní. Polícii sme poskytli všetky požadované informácie.“
Ako sa brániť pred obťažovaním?
Intímne obťažovanie sa považuje za zásah do dôstojnosti a bezpečia. Ako vysvetlil web Zastavme násilie, môže k nemu dôjsť kdekoľvek na verejnosti – či už vo vlaku, v kaviarni alebo priamo na ulici.
Obete majú viacero možností, ako na obťažovanie reagovať:
- Ozvite sa: Priamo konfrontujte obťažovateľa.
- Vyhľadajte podporu v okolí: Nájdite a kontaktujte prípadných svedkov, požiadajte ich o pomoc.
- Zdokumentujte situáciu: Ak je to možné a bezpečné, vytvorte si dôkazy o obťažovaní napríklad formou videa alebo fotiek.
- Ozvite sa polícii: Obťažovanie sa považuje za priestupok, je možné ho riešiť s políciou.
- Pri stalkingu podajte trestné oznámenie: Ak pri prenasledovaní vznikne obava o život, zdravie alebo zhoršenú kvalitu života, máte právo podať trestné oznámenie.