Izraelský parlament schválil kontroverzný návrh zákona, ktorý zásadným spôsobom rozširuje uplatňovanie trestu smrti. Najvyšší trest by sa po novom mohol vzťahovať aj na osoby odsúdené za nacionalisticky motivovanú vraždu izraelských občanov. Krok, ktorý iniciovali zástupcovia krajnej pravice v reakcii na útoky z vlaňajšieho októbra, okamžite vyvolal ostrú kritiku zo strany európskych štátov, Rady Európy i domácich ľudskoprávnych organizácií. Tie varujú pred rasistickým a diskriminačným uplatňovaním zákona.
Hlasovanie a prelom po šiestich desaťročiach
Za legislatívny návrh, s ktorým prišiel minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, zdvihlo ruku 62 zo 120 poslancov Knesetu, vrátane samotného premiéra Benjamina Netanjahua. Proti hlasovalo 48 zákonodarcov, pričom zvyšní sa hlasovania zdržali alebo neboli prítomní. Zástancovia tvrdého prístupu argumentujú, že po rozsiahlom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 je nevyhnutné zaviesť podstatne prísnejšie tresty.
Rozšírenie hrdelného trestu predstavuje pre židovský štát obrovský prelom. V súčasnosti sa totiž trest smrti v Izraeli ukladá iba za spáchanie niekoľkých mimoriadne závažných trestných činov, akými sú vlastizrada alebo zločiny proti ľudskosti, pričom v praxi sa vôbec nevyužíva. Poslednou popravenou osobou bol ešte v roku 1962 nacistický vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu Adolf Eichmann.
Obavy z nerovnakého metra a súdna dohra
Súdy budú môcť po novom vymerať trest smrti tým páchateľom, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela a ich čin bol kvalifikovaný ako terorizmus. Podľa mediálnych a expertných analýz sa však legislatíva zrejme nebude uplatňovať rovnako pre všetkých. Panujú obavy, že obesenie by sa mohlo stať štandardným trestom špecificky pre Palestínčanov odsúdených za útoky so smrteľnými následkami.
Izraelské aj palestínske ľudskoprávne skupiny návrh svorne označujú za drakonické a rasistické opatrenie, ktoré páchateľov od ďalších útokov reálne neodradí. Krátko po samotnom schválení v parlamente oznámilo Združenie za občianske práva v Izraeli, že podalo na najvyšší súd petíciu žiadajúcu úplné zrušenie tohto zákona. Očakáva sa tak, že nová legislatíva sa s určitosťou stane predmetom dlhého ústavného sporu.
Medzinárodný tlak na stiahnutie zákona
Kritika nezostala len na domácej scéne. Ešte pred definitívnym schválením vyzvali izraelské vedenie na upustenie od týchto plánov viaceré európske mocnosti. Ministri zahraničných vecí Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska v spoločnom apeli zdôraznili, že pripravovaná legislatíva má fakticky diskriminačný charakter. S výzvou na okamžité stiahnutie kontroverzného návrhu sa k európskym štátom pridal aj generálny tajomník Rady Európy Alain Berset, no Kneset napokon ich diplomatický tlak ignoroval.