Česká vláda v reakcii na napätú situáciu na trhu s pohonnými látkami odhlasovala mimoriadnu pôžičku 100-tisíc ton ropy zo štátnych hmotných rezerv pre rafinériu v Kralupoch nad Vltavou. Kabinet premiéra Andreja Babiša zároveň pripravuje radikálne zásahy do cien, medzi ktorými je nielen zníženie spotrebnej dane z benzínu a nafty, ale aj plošné zastropovanie marží samotných predajcov.
Ropa z rezerv pre plynulý chod
Núdzová dodávka ropy určená pre spoločnosť PKN Orlen bude podľa českého premiéra k dispozícii od začiatku apríla, pričom samotná pôžička platí do konca mája. Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček zdôraznil, že uvoľnených 100-tisíc ton suroviny zo Správy štátnych hmotných rezerv má jediný cieľ, a to zabezpečiť stabilný a neprerušený chod kľúčových rafinérií a následné plynulé dodávky palív na koncové čerpacie stanice.
Tvrdé rokovania o maržiach a daniach
Ešte pred samotným zasadnutím kabinetu absolvoval predseda vlády dôležité stretnutie so zástupcami piatich najväčších dodávateľov na českom trhu. K jednému stolu si sadli predstavitelia sietí PKN Orlen, MOL, OMV, Shell a EuroOil. Témou bola práve cenotvorba, pričom vláda má o primeranom zisku predajcov jasnú predstavu.
„Predstavili sme im naše názory a myslím si, že ich marže nie sú adekvátne a mali by byť pri nafte 3,50 českej koruny a pri benzíne 2,50 koruny,“ uviedol Andrej Babiš s tým, že v prepočte ide o hraničnú maržu približne 14, respektíve 10 centov za liter. Rokovania s distribútormi budú pokračovať a definitívne rozhodnutie o konkrétnych opatreniach by mala vláda prijať vo štvrtok. Na stole zostáva aj možnosť plošného zníženia spotrebnej dane, hoci v tejto otázke podľa premiéra zatiaľ nepadlo definitívne slovo.
Zásah do trhu verzus mimoriadna situácia
Minister Havlíček pripomína, že akékoľvek štátne zásahy by mali byť v ideálnom prípade koordinované na medzinárodnej úrovni. „Rokuje mimoriadna európska rada pre energetiku, kde budeme riešiť, akým spôsobom k tomu krajiny pristupujú,“ avizoval spoločný európsky postup.
Plány vlády však prirodzene narážajú na princípy voľného trhu. Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže prostredníctvom svojho hovorcu Martina Švandu upozornil, že z čisto konkurenčného hľadiska sú akékoľvek štátne zásahy do trhov nežiaduce, čo sa priamo týka aj zvažovaného stropovania cien či marží. Jedným dychom však úrad dodáva, že český zákon o cenách poskytuje vláde legitímny legislatívny nástroj, pomocou ktorého môže v mimoriadnych a krízových situáciách proti extrémnym cenám tvrdo zasiahnuť.