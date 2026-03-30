Predstavitelia parlamentnej opozície ostro odmietajú rétoriku predsedu vlády Roberta Fica, ktorý v súvislosti so zrušením dvojakých cien pohonných látok obvinil Európsku komisiu z uprednostňovania ukrajinských záujmov. Namiesto konfliktov s Bruselom opozícia vyzýva na dodatočné zdanenie nadmerných ziskov rafinérie Slovnaft a poukazuje na dlhodobé zanedbávanie diverzifikácie ropných dodávok.
Mediálna vojna a európske právo
Zákonodarcovia z Progresívneho Slovenska i Hnutia Slovensko sa zhodujú, že premiér by mal namiesto hľadania vinníkov v zahraničí priniesť reálne riešenia pre občanov zasiahnutých ropnou krízou. Opozičný poslanec Štefan Kišš považuje aktuálny postup európskych inštitúcií voči Slovensku za očakávaný. „Robert Fico by mal prestať konšpirovať a viesť mediálnu vojnu s našimi najbližšími partnermi. Ani jeho ufňukané tlačovky nezmenia nič na fakte, že dvojaké ceny nafty na pumpách sú v rozpore s európskym právom,“ zdôraznil s tým, že hroziaca žaloba od Európskej komisie je len logickým dôsledkom, ktorému sa dalo predísť.
Zanedbaná diverzifikácia a výzva lídrom
Kritika zaznela aj zo strany predsedu poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michala Šipoša, ktorý vláde vyčíta strategické zlyhania v energetickej bezpečnosti štátu. „Fico mal od začiatku riešiť diverzifikáciu ropy, aby sme dnes nemuseli sledovať, či nám cez ropovod Družba niečo príde alebo nie,“ skonštatoval na margo pretrvávajúcej závislosti krajiny na jedinej tranzitnej trase.
Opozičný zástupca zároveň upozornil na premiérov štýl komunikácie. Podľa jeho slov nemá predseda vlády problém verbálne útočiť na šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú či sťažovať sa na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, no zabúda na skutočných pôvodcov krízy. Vyzval ho preto, aby v záujme vyriešenia vážnych problémov s ropou a naštartovania diplomacie začal aktívne komunikovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.