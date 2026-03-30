Obec Jelšovec pri Lučenci varuje pred výskytom medveďa. V tejto súvislosti vyzvala obyvateľov, aby zvážili pohyb v okolí lesa.
Obec o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že medveďa pozorovali v sobotu 28. marca v odpoludňajších hodinách v katastri obce. Pravdepodobne ide o mláďa medveďa hnedého, obec zverejnila aj jeho fotografiu v trávnatom poraste.
„Prosím o uváženie návštevy lesa, okolitých priestranstiev, resp. extravilánu obce,“ vyzval starosta.
Medvede videli aj pri Rožňave
Na výskyt medveďa vo svojom katastri upozornila v marci aj obec Pača pri Rožňave. Ako uviedla na sociálnej sieti, medveďa pozorovali v časti vyšné Bereziny. Obec takisto zverejnila fotografiu zvieraťa z fotopasce.
Ako zistiť, či sa vo vašom okolí pohyboval medveď?
Na výskyt medveďa na Slovensku upozorňujú informačné tabule a online portály, ktoré mapujú strety medveďov s človekom. V prípade pohybu v teréne však pomôže orientovať sa aj na niektoré výstražné znamenia, ktoré naznačujú nedávnu prítomnosť medveďa v okolí.
Ako informuje portál Green Belly, pri pohybe v prírode treba spozornieť, ak si na zemi všimnete medvedí trus. Ten má dĺžku okolo 30 centimetrov a šírku asi 10 centimetrov. Medvedie výkaly sú oválne, rovnako ako ľudské.
Prítomnosť medveďa v okolí naznačujú aj odtlačky jeho láb. Tie sú zväčša oválne a väčšie ako u väčšiny ostatných lesných zvierat.
Medveď po sebe zanecháva stopy aj na stromoch a kríkoch. Môžete si na nich všimnúť kúsky srsti alebo škriabance, prípadne iné stopy po pazúroch.