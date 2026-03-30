Maďarský premiér Viktor Orbán odmieta obavy z povolebného napätia a tvrdí, že krajina zostane po blížiacich sa parlamentných voľbách pokojná a stabilná. V predvolebnom rozhovore sa však ostro vyhradil voči svojmu najsilnejšiemu opozičnému rivalovi. Stranu TISZA obvinil z využívania ukrajinských IT špecialistov vo svojej kampani, pričom akúkoľvek ruskú pomoc pre vlastný vládny blok kategoricky poprel.
Výsledky volieb budú akceptované
V Maďarsku boli podľa predsedu vlády po historickej zmene režimu vždy plne akceptované výsledky všetkých volieb a inak tomu nebude ani po blížiacom sa aprílovom hlasovaní. Reagoval tak na novinárske otázky o tom, aká situácia nastane v krajine trinásteho apríla, teda deň po parlamentných voľbách, a či všetky zúčastnené politické subjekty bez problémov uznajú vôľu voličov.
„Momentálne nevidím nič mimoriadne, bude to pokojná krajina aj po voľbách,“ ubezpečil Viktor Orbán verejnosť vo svojom pondelňajšom mediálnom vystúpení s tým, že neočakáva žiadne zásadné povolebné turbulencie.
Ukrajinskí IT špecialisti a ruská stopa
Témou diskusie boli aj množiace sa špekulácie o zahraničnom zasahovaní do prebiehajúcej a vyostrenej volebnej kampane. Premiér v tejto súvislosti vzniesol vážne obvinenia priamo na adresu hlavnej opozičnej strany TISZA. „Každý si môže byť istý, že Ukrajinci naverbovali IT špecialistov do opozičnej strany TISZA. Ukrajinci vyvinuli pre stranu mobilizačné systémy, za ktoré neplatili,“ vyhlásil šéf maďarského kabinetu.
V ostrom kontraste s týmito obvineniami voči opozícii však predseda vlády rázne odmietol akékoľvek podobné prepojenia vlastného politického tábora na iné zahraničné mocnosti. Orbán výslovne zdôraznil, že vládny blok strán Fidesz-KDNP nemá na rozdiel od svojich súperov absolútne žiadnu spoluprácu s Ruskou federáciou či jej expertmi.