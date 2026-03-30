Obchodný reťazec Tesco sťahuje z predaja 500 gramové balenie kešu orechov, ktoré nevyhoveli laboratórnym testom.
Tesco o tom informovalo na svojom webe s tým, že výrobok nevyhovel senzorickým parametrom.
Informácie o výrobku
- Názov výrobku: TS Kešu natural 500 g
- EAN: 5051007165846
- Dátum minimálnej trvanlivosti/šarža: 3/11/2026, E 03260090A
- Krajina pôvodu: Vietnam
- Výrobca: ENCINGER SK s. r. o., Pri Šajbách 1
- 831 06 Bratislava, Rača, Slovenská republika
Čo robiť, ak ste ich už kúpili?
V prípade, že ste si orechy už kúpili, Tesco odporúča vrátiť ich v niektorej z predajní.
„Ak ste si tento výrobok zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom, bude Vám vrátená hodnota výrobku.“
Z trhu sťahujú aj kuchynské pomôcky
Na nebezpečné produkty v predaji upozornila aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Tá na svojom webe informovala o troch kuchynských pomôckach, ktoré stiahli z predaja. Dôvodom je možný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Inšpektori označili za problematický mixér teesa z Poľska, mixér Mr.Magic z Nemecka a mixér PRIMERA NUTRILIFE.
Na nevyhovujúci výrobok upozornil aj Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý takto označil naberačku na špagety. Hygienici pri nej zistili migráciu niklu prekračujúcu povolený limit.