Minister spravodlivosti Boris Susko reaguje na znepokojenie Generálnej prokuratúry SR ohľadom výrazného poklesu trestného stíhania daňovej kriminality. Podľa šéfa rezortu štát páchateľov naďalej prísne postihuje, ťažisko sa však po nedávnej novele Trestného zákona presunulo z trestného do daňového práva. Správne a finančné sankcie pritom podľa neho môžu byť pre štátnu pokladnicu často výhodnejšie a efektívnejšie.
Sankcie namiesto trestného konania
Minister na margo klesajúcich policajných štatistík vysvetlil, že skutočnosť, že sa niektoré daňové delikty prestali stíhať ako trestné činy, rozhodne neznamená ich beztrestnosť a ignorovanie zo strany štátu. Páchateľov po novom úrady trestajú primárne prostriedkami daňového práva. „Nie je možné hodnotiť vyšetrovanie týchto trestných činov, pretože daňové delikty nemusia byť len samotnými trestnými činmi, ale môžu byť aj daňovými deliktmi,“ spresnil Boris Susko dopady vládnej novely, ktorá nadobudla účinnosť v auguste minulého roka. Na tieto skutky sa tak aktuálne vzťahuje daňový poriadok, pričom uložené sankcie bývajú podľa ministra často finančne vyššie ako samotné peňažné tresty, ktoré by páchateľ dostal v zdĺhavom trestnom konaní.
Spor o hranicu výšky škody
Kľúčovým bodom nezhody medzi ministerstvom a prokuratúrou je samotná definícia toho, kedy sa daňový únik stáva trestným činom – teda hranica výšky spôsobenej škody. Kým pri niektorých špecifických daňových trestných činoch zostala spodná hranica na úrovni 700 eur, pri iných sa po novele výrazne zvýšila. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nedávno navrhol, aby sa nevyhnutná hranica pre naplnenie znakov trestného činu opäť plošne znížila, s čím však rezort spravodlivosti zásadne nesúhlasí.
„Generálna prokuratúra sa ani nevracia na pôvodné hranice, ale ide dokonca ešte nižšie, lebo z hranice 2660 eur, ako bola doteraz, chce ísť ešte na hranicu 700 eur, čiže ešte nižšie. Zase by sme len viac kriminalizovali tieto skutky,“ argumentuje minister Susko. Zdôraznil, že primárnym cieľom štátu by nemala byť len samotná kriminalizácia páchateľa a jeho poslanie za mreže, ale najmä efektívne vymoženie odčerpaných finančných prostriedkov naspäť do rozpočtu, čo je podľa neho práve doménou daňového deliktuálneho práva.
Iniciatíva prokuratúry v parlamente
Verejnú debatu o daňovej kriminalite odštartoval minulý týždeň priamo generálny prokurátor, keď upozornil na jej masívny pokles v štatistikách orgánov činných v trestnom konaní. Podľa Maroša Žilinku za to môže práve úprava podmienok trestnosti činu. V snahe zabezpečiť účinnejší boj proti daňovým podvodom a posilniť tak ochranu finančných záujmov Slovenska i Európskej únie, už šéf prokuratúry doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu konkrétny legislatívny podnet na opätovnú zmenu zákonných pravidiel.