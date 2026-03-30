Slovenský premiér Robert Fico ostro vystúpil proti Európskej komisii, ktorú obvinil z uprednostňovania ukrajinských záujmov na úkor členských štátov Európskej únie. Reagoval tak na oficiálnu výzvu z Bruselu žiadajúcu okamžité zrušenie dočasných dvojakých cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach. Predseda vlády za krokom Komisie vidí nielen dvojaký meter v súvislosti s odstaveným ropovodom Družba, ale aj cielenú snahu o zasahovanie do vnútropolitického boja pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami.
Dvojaký meter a záujmy Ukrajiny
Európska komisia zaslala slovenskej vláde oficiálny list, v ktorom rezolútne žiada zrušenie uplatňovania rozdielnych cien motorových palív pre domácich obyvateľov a pre cudzincov. Brusel si v dokumente vyhradil právo využiť všetky dostupné prostriedky na zvrátenie tohto kroku. Premiér túto výzvu rázne odmietol a označil ju za politicky nehoráznu. „Je to dvojitý meter. Je to jasné preferovanie záujmov Ukrajiny pred záujmami členského štátu Európskej únie,“ vyhlásil predseda vlády.
Postup európskych inštitúcií podľa neho priamo poškodzuje ekonomické záujmy Slovenska, Maďarska i celej strednej Európy. Vláda argumentuje tým, že napadnuté nariadenie o dvojakých cenách má obmedzenú platnosť len na jeden mesiac a muselo byť prijaté z dôvodu, že rafinéria Slovnaft aktuálne využíva na výrobu palív štátne ropné rezervy.
Odstavená Družba a odkaz von der Leyenovej
Kritická situácia s pohonnými látkami je priamym dôsledkom už dva mesiace trvajúceho prerušenia dodávok ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba. Skutočný rozsah poškodenia tranzitnej infraštruktúry na ukrajinskom území pritom zostáva stále nejasný. Premiér v tejto súvislosti ostro skritizoval priamo predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, ktorá podľa neho nedokáže prinútiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby na miesto vpustil európskych inšpektorov.
„To vás naozaj už nikto neberie vážne, že nie ste schopní vybaviť ani inšpekčný tím troch alebo štyroch ľudí, ktorí sa pôjdu pozrieť na ten ropovod? Alebo to robíte úmyselne po dohode s prezidentom Zelenským?“ spýtal sa verejne premiér, pričom vyjadril presvedčenie, že medzi Komisiou a Kyjevom existuje o tomto postupe tichá dohoda. Zároveň upozornil na absurdnú situáciu, keď v čakajúcej delegácii EÚ nie sú žiadni zástupcovia Slovenska ani Maďarska, hoci práve týchto krajín sa ropná kríza dotýka najviac.
Ovplyvňovanie volieb a rázne nie pre rýchly vstup do EÚ
Spory o ropu a ceny palív však podľa premiéra môžu mať oveľa hlbší politický podtón. Načrtol podozrenie, že Európska komisia sa môže takýmto spôsobom usilovať o priame ovplyvňovanie vnútropolitického boja na Slovensku. Ak sa Brusel spolieha na to, že vyvolaním ťažkej ekonomickej a sociálnej situácie poškodí súčasnú vládu pred parlamentnými voľbami v roku 2027, Slovensko sa bude podľa jeho slov celkom prirodzene brániť a urobí všetko pre to, aby takýto scenár prekazilo. Predseda vlády na záver dodal, že v svetle aktuálnych udalostí nebude v žiadnom prípade súhlasiť s urýchleným vstupom Ukrajiny do Európskej únie a náš východný sused bude musieť splniť všetky prísne prístupové kritériá presne tak, ako ostatné kandidátske krajiny.