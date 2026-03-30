Český premiér Andrej Babiš vstúpil do otvoreného boja proti prudko rastúcim cenám pohonných látok. Na úrade vlády sa v pondelok stretol so zástupcami najväčších distribútorov palív v krajine – spoločností Orlen, MOL, OMV, Shell a Čepro. Hlavnou témou rokovaní bolo hľadanie mechanizmov na zníženie cien pre koncových spotrebiteľov, pričom obe strany sa dohodli, že stretnutie bude mať už o niekoľko dní svoje pokračovanie.
Zastropovanie marží a nejasné návrhy
Kľúčovou otázkou, ktorá aktuálne rezonuje v českom verejnom priestore, je možné plošné zastropovanie marží predajcov. Ekonomická analytička Jana Klímová pre Český rozhlas v tejto súvislosti uviedla, že momentálne sa musia dôkladne prepočítať návrhy, s ktorými prišla samotná vláda. Upozornila však na zásadný komunikačný problém. „Stále nevieme, s akými návrhmi vláda prišla, pretože to nezverejnil ani premiér, ani nikto iný,“ skonštatovala Klímová na margo nejasných vládnych riešení.
Kritika diaľničných púmp a trhové pravidlá
Premiér Babiš cez víkend zameral svoju kritiku najmä na čerpacie stanice veľkých distribútorov, ktoré sa nachádzajú priamo pri diaľniciach. Podľa analytičky je však táto situácia prirodzená a marže sú na týchto exponovaných miestach vždy väčšie. Aj za úplne normálnej trhovej situácie ide o cenový rozdiel na úrovni piatich až šiestich českých korún (približne 20 až 24 centov) v porovnaní s inými, menšími čerpacími stanicami mimo hlavných ťahov.
Zámer vlády dohodnúť sa s najväčšími distribútormi priamo na výške marží by bol podľa odborníkov mimoriadne neobvyklý a potenciálne rizikový. Akákoľvek štátom riadená koordinácia cenovej politiky medzi dominantnými hráčmi na trhu by totiž mohla tvrdo naraziť na legislatívu a pravidlá hospodárskej súťaže. „Ak by sa tam mala koordinovať nejaká cenová politika, tak je to jednoznačne proti trhovým pravidlám,“ varovala analytička pred možnými dopadmi vládnych zásahov.