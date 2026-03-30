Vzťahy medzi vedením koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom zostávajú napäté. Strana ostro reagovala na ministrove víkendové vyjadrenia o tom, že ho predsedníctvo zrejme neprijme za člena. SNS mu verejne vyčíta ultimátny spôsob komunikácie, ktorý podľa nej vyvoláva zbytočné otázky o budúcnosti ich vzájomnej spolupráce.
Účelové vyjadrenia a práca v kolektíve
Riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová označila Tarabove slová za účelové a úplne zbytočné. Zdôraznila, že strana do jeho ministerskej práce vôbec nezasahuje a umožňuje mu plne sa realizovať v odbornej rovine. „Žiaľ, ultimátny spôsob, akým s nami komunikuje, vytvára zbytočné otázky o ďalšom osude spolupráce,“ uviedla s tým, že národniari majú napriek tomu záujem o korektné vzťahy minimálne do konca aktuálneho volebného obdobia.
Zástupkyňa strany zároveň potvrdila, že minister si podal oficiálnu prihlášku, rovnako ako napríklad bývalá poslankyňa Romana Tabaková. Pripomenula však, že členstvo v politickom subjekte nie je len o individuálnych schopnostiach, ale predovšetkým o schopnosti pracovať v kolektíve. O prijímaní nových členov nerozhodujú jednotlivci, ale výlučne predsedníctvo strany, a to zvyčajne po nahromadení viacerých žiadostí. Vedenie SNS si ministrov aktuálny tlak vysvetľuje aj v kontexte nedávnych medializovaných vyjadrení lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára, pre ktoré chce mať podľa nich Taraba vo svojej politickej budúcnosti jasno.
Taraba hovorí o lojalite a čaká na verdikt
Samotný šéf envirorezortu počas víkendových politických diskusií uviedol, že prihlášku do strany podal štandardným spôsobom a momentálne čaká na oficiálne rozhodnutie. Hoci podľa vlastných slov cíti silnú podporu od bežnej členskej základne, postoj predsedu Andreja Danka mu napovedá, že sa plnohodnotným členom národniarov napokon nestane.
Napriek neistej straníckej budúcnosti minister opätovne zdôraznil svoju maximálnu lojalitu voči strane, ktorá ho do funkcie nominovala. Zároveň rázne odmietol akékoľvek prebiehajúce špekulácie o možnom spájaní s inými politickými subjektmi a deklaroval, že v súčasnosti o prestupe so žiadnou inou stranou nerokuje.