Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo všeobecnosti súhlasí s myšlienkou predĺženia funkčného obdobia v komunálnej a regionálnej samospráve zo štyroch na päť rokov. Koaličný návrh však bez celospoločenskej a širšej politickej zhody nepodporí. Kresťanskí demokrati požadujú najprv vyriešiť financovanie a kompetencie regiónov, pričom zvyšok opozície už legislatívnu zmenu definitívne odmietol.
Podmienky pre podporu návrhu
Zástupcovia hnutia jasne deklarovali, že hoci samotnú ideu päťročného mandátu pre primátorov, starostov a županov nezavrhujú, predpokladom ich podpory v parlamente musí byť široký konsenzus naprieč politickým spektrom. „Bez splnenia týchto podmienok návrh, ktorý predložil Hlas, nepodporíme,“ uviedlo komunikačné oddelenie strany s tým, že odmietajú prijímanie takto závažných zmien bez širšej celospoločenskej diskusie.
Najprv kompetencie, potom volebný systém
Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že pred zásahmi do volieb majú iné priority. Za oveľa dôležitejšie v súčasnosti považujú vyriešenie celkovej decentralizácie samospráv. Žiadajú jasné rozdelenie kompetencií, férovejšie prerozdelenie peňazí od centrálnej vlády a prenesenie podstatne väčšej časti európskych fondov priamo do rúk regiónom. „Až následne sa môže riešiť územné členenie a zmeny vo volebnom systéme,“ doplnilo hnutie vo svojom oficiálnom stanovisku.
Ústavná zmena a chýbajúce hlasy
Samotný návrh na predĺženie volebného obdobia predložila do parlamentu skupina koaličných poslancov spoločne s jedným nezaradeným zákonodarcom. Predkladatelia krok obhajujú tým, že zmena posilní stabilitu miestnej správy, zvýši kontinuitu strategického riadenia a vytvorí lepšie podmienky pre dlhodobé plánovanie rozvojových priorít. Predseda parlamentu Richard Raši v tejto súvislosti argumentoval, že iniciatíva vzišla priamo zdola od samotných zástupcov miest, obcí a samosprávnych krajov.
Keďže ide o zásah do ústavných pravidiel, na schválenie novely je nevyhnutná ústavná väčšina, čo znamená, že koalícia bezpodmienečne potrebuje hlasy opozície. Plány na to, aby predĺženie platilo už od najbližších jesenných volieb, však zrejme narazia na tvrdú politickú realitu. Ostatné opozičné strany – Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita aj Hnutie Slovensko – už totiž avizovali, že návrh v parlamente nepodporia, pričom argumentujú tým, že nerieši skutočné problémy ľudí a samospráv.