Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) opäť zneužíva tému nelegálnej migrácie.
Divadlo na hraniciach v podobe pondelkovej akcie Zelená II nič neprináša. Policajti zapojení do akcie mohli byť radšej nasadení v slovenských uliciach. V reakcii na preventívnu bezpečnostnú akciu to uviedol exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí). TASR o tom v pondelok informoval hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky. Hnutie ministra vyzvalo, aby so zneužívaním prestal.
„Namiesto toho, aby minister vnútra zastabilizoval Policajný zbor, pozeráme sa na divadlo k nelegálnej migrácii,“ upozornil Mikulec. Zároveň zdôraznil, že v prípade bezprostredných a reálnych hrozieb by mal minister konať úplne inak. „Ak takéto hrozby hrozili, mal už dávno zvolávať bezpečnostnú radu a informovať občanov, aké hrozby sú reálne, a nie robiť divadlo na hranici,“ priblížil.
Mikulec zároveň zdôraznil, že Slovensko je súčasťou schengenského priestoru a spoločné európske riešenia a ochrana vonkajších hraníc sú kľúčové.
Slovenské bezpečnostné zložky, najmä polícia a Finančná správa, spustili v pondelok preventívnu akciu Zelená II. Kontrolujú vozidlá nielen na niektorých hraničných priechodoch na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom, ale aj vo vnútrozemí. Kontroly sú zamerané na nelegálnu migráciu. Ide o už o druhú podobnú akciu zameranú na nezákonné prekračovanie hraníc či pašeráctvo.