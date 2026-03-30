Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) sa ešte nerozhodol, či bude v tohtoročných jesenných voľbách kandidovať na post primátora Bratislavy.
Rozhodnutie chce urobiť po májovom prieskume. Možnosť tu však podľa neho je. Uviedol to v pondelok.
„Nie, ešte som sa nerozhodol. Rozhodnem sa niekedy po májom prieskume, pretože toľko otázok mi chodí, že sa nedá nad tým neuvažovať,“ skonštatoval Ráž. Pripustil, že taká možnosť existuje, avšak informovať o tom bude, až keď sa rozhodne. „Keď sa rozhodnem, dám určite vedieť,“ odkázal.
Kandidovať na primátora Bratislavy chce aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidatúru ohlásil aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chce zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí), ako aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.