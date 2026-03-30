Očakávam, že do konca tohto, najneskôr začiatkom budúceho roka prevezme Slovensko ochranu vzdušného priestoru do svojich rúk. Počas návštevy Leteckých opravovní Trenčín to v pondelok povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
„Sme svedkami dodávok stíhacích lietadiel (F16 - pozn. TASR), ktoré už z väčšej časti na Slovensku sú. Bude potrebné ich zalietať, sprocesovať servisný cyklus, aby sme mohli čoskoro prevziať ochranu vzdušného priestoru. Ja som aj požiadal príslušných generálov, aby tento rok považovali za rok, keď od nich očakávam, že pri desiatich stíhacích lietadlách budeme schopní prevziať ochranu vzdušného priestoru, aby sme neboli odkázaní, hoci sme za to vďační, na pomoc Českej republiky, Maďarska alebo Poľska,“ doplnil prezident.
Ako dodal, v najbližších týždňoch a mesiacoch prídu na Slovensko už aj nové systémy protivzdušnej obrany z Izraela, ktoré sú v kombinácii radarových systémov a raketových systémov.
„To je dobrá správa, pretože v čase, keď dochádza pomaly na týždennej báze k prekonaniu hraníc členských štátov NATO rôznymi bezpilotnými prostriedkami a keď sme v dosahu balistickej rakety z Iránu, je dôležité, aby Ozbrojené sily Slovenskej republiky mali k dispozícii prostriedky protivzdušnej obrany,“ zdôraznil Pellegrini.
Voľby zo zahraničia: Čaká nás zmena systému?
Prezident SR Peter Pellegrini si chce pri zámere koalície upraviť voľbu zo zahraničia počkať na konkrétny návrh a zdôvodnenie. Považuje za dôležité, aby sa zo zahraničia pri parlamentných voľbách naďalej dalo hlasovať. Prípadná úprava spôsobu hlasovania je podľa neho technickou otázkou. Hovoril však o potrebe garancie dostupnosti voľby. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu na pondelkovej tlačovej konferencii k zámeru koalície nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach.
„S čím by som nikdy nesúhlasil a myslím, že to, chvalabohu, nie je ani v pláne, aby došlo k zrušeniu voľby zo zahraničia ako takej. (...) To, akým spôsobom bude voľba zo zahraničia realizovaná, je už technická otázka,“ skonštatoval.
Prezident si myslí, že debata o úprave voľby zo zahraničia by nemala skĺznuť do ťažkej diskusie. „Dôležité je, aby ľudia v zahraničí právo voliť mali. Ak bude vláda garantovať, že táto voľba bude dostupná a volebných miestností v tých krajinách, kde najviac Slovákov žije, bude k dispozícii dosť, nevidím ani v tom problém, ale nechcem dopredu predbiehať,“ okomentoval.
Poukázal aj na to, že európske krajiny majú voľbu zo zahraničia upravenú rôzne. Upozornil, že v mnohých krajinách je hlasovanie možné iba na ambasádach. „Neznamená, že keď je voľba v zahraničí umožnená na ambasádach, že je len jedno volebné miesto v celej krajine, a to v hlavnom meste,“ podotkol. V tejto súvislosti poukázal na argumenty koalície, že hlasovanie poštou nemusí spĺňať princíp tajnej voľby. Zároveň sa vyjadril, že si myslí, že voľbu zo zahraničia treba rozšíriť aj na prezidentské voľby.
Návrh na zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách by mal prísť do Národnej rady SR na najbližšiu schôdzu, ktorá sa začne 14. apríla. Avizoval to ešte vo februári podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že ho pripravujú v Smere-SD. Zatiaľ nevie, či pôjde o poslanecký alebo vládny návrh. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach obhajoval obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.