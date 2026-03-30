Poľské ministerstvo energetiky v pondelok oznámilo maximálne ceny palív na čerpacích staniciach, ktoré začnú platiť od utorka (31. 3.). Ceny palív výrazne klesnú, informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Na čerpacích staniciach bude od zajtra lacnejšie,“ uviedol na sociálnych sieťach minister energetiky Milosz Motyka.
Podľa zverejneného oznámenia bola maximálna cena 95-oktánového benzínu stanovená na 6,16 zlotého za liter s daňou (1,44 eura). Pri benzíne 98 ide o 6,76 zlotého za liter s daňou (1,58 eura).
Maximálna cena motorovej nafty bola určená na 7,60 zlotého za liter vrátane dane (1,77 eura).
Ministerstvo pri stanovení cien vychádzalo z platnej legislatívy o zásobách ropy, produktov a bezpečnosti palivového trhu. Opatrenie je súčasťou balíka zameraného na zníženie cien palív, ktorý má priniesť lacnejšie tankovanie na čerpacích staniciach.
Balík opatrení minulý týždeň predstavil premiér Donald Tusk, v zrýchlenom konaní ho schválil Sejm a prezident Karol Nawrocki ho podpísal na palube lietadla počas cesty do USA.