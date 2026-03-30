Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyzval Rusko, aby súhlasilo so vzájomným zastavením útokov na energetickú infraštruktúru.
Cieľom je pomôcť zmierniť globálnu ropnú krízu spôsobenú vojnou na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Ak je Rusko pripravené prestať útočiť na ukrajinské energetické zariadenia, nebudeme reagovať útokmi na ich energetický sektor,“ povedal Zelenskyj novinárom.
Ceny ropy sa výrazne zvýšili po začiatku vojny na Blízkom východe. Kľúčová námorná trasa cez Hormuzský prieliv je odvtedy prakticky uzavretá a Teherán začal útočiť na energetickú infraštruktúru v regióne.
Zelenskyj tiež očakáva, že trojstranné mierové rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi by sa mohli uskutočniť v nasledujúcich týždňoch. „Lopta je teraz na strane USA a Ruska. Som veľmi vďačný Amerike za to, že v tomto formáte pokračuje, a ak Boh dá, túto príležitosť budeme mať v najbližších týždňoch,“ uviedol podľa webu Ukrajinská pravda. Rokovania o ukončení ruskej vojny na Ukrajine sa zastavili po začiatku konfliktu na Blízkom východe, keď sa pozornosť Washingtonu presunula do tohto regiónu.
Prezident zopakoval, že Ukrajina je pripravená stretnúť sa „v akomkoľvek formáte, na akomkoľvek mieste, okrem Ruska a Bieloruska“. Doplnil, že Kyjev je ochotný podporiť trojstranné rokovanie v USA, Švajčiarsku, Turecku „alebo kdekoľvek, kde sú partneri pripravení“.