Maďarská vládna strana Fidesz neprišla o inteligenciu, nanajvýš v tomto kruhu voličov nemá väčšinu.
V rozhovore pre server index.hu to povedal v pondelok šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý vyjadril názor, že politika ako celok sa vzdialila od sveta intelektuálov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Gulyás reagoval na otázku, či sa cíti osobne zodpovedný za to, že blok vládnucich strán Fidesz-KDNP stratil intelektuálnych voličov, ako to predtým naznačil aj premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán.
„Medzi absolventmi nemáme väčšinu, ale mnohí intelektuáli veria, že občianske vládnutie je správnym smerom pre budúcnosť krajiny. V skutočnosti si myslím, že medzi tými, ktorí sú hlbšie zapojení do politiky, je dokonca väčšina, ktorá to vidí takto,“ povedal Gulyás.
Medzi príčinami však podľa neho treba vidieť aj všeobecnejšie procesy. Už teraz existuje väčšie napätie medzi modernou politikou a intelektuálnymi postojmi.
„Politika sa čoraz viac prispôsobuje logike mediálneho priestoru, najmä vo svete sociálnych médií, kde je potrebné formulovať správy v priebehu niekoľkých sekúnd. Toto je nevyhnutné zjednodušenie, ktoré je ešte viac vzdialené od intelektuálneho diskurzu. Bez ohľadu na to, ak niekto dnes v Maďarsku hľadá skutočný intelektuálny obsah v politike, nájde ho takmer výhradne v kruhoch vládnucich strán,“ poznamenal šéf úradu vlády v rozsiahlom rozhovore.
Nižšia podpora Fideszu v kruhu najbohatších a najvzdelanejších voličov je podľa neho čiastočne aj demografickým problémom. Medzi mladšou generáciou je viac vysokoškolákov, zatiaľ čo menej ich je medzi staršou generáciou, a to sa odráža aj v podpore vládnucich strán.
Parlamentné voľby v Maďarsku sa konajú 12. apríla.