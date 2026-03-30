Nezaplatenie daní môže priniesť dlžníkom neočakávané komplikácie, medzi ktorými je napríklad aj zadržanie vodičského preukazu.
V pondelok na to upozornila Finančná správa (FS) SR, podľa ktorej už od roku 2020, odkedy je táto možnosť v zákone, zadržali daňoví exekútori 15.263 vodičských preukazov. Podmienkou na takýto postup ale je, že príjem dlžníka nie je podmienený držbou vodičského preukazu.
Problémy môže vyvolať aj 170 eur
Daňoví exekútori vymáhajú pohľadávky, ktoré presiahnu 170 eur. Na výber majú okrem zrážok zo mzdy, postihovania účtov v bankách či predaja majetku aj spomínané zdržanie vodičských preukazov, odobratie hotovosti priamo v prevádzke dlžníka či exekúciu iných peňažných pohľadávok.
Napríklad pri odobratí hotovosti exekútori od začiatku roka navštívili viac ako 1300 prevádzok a priamo na mieste odobrali vyše 855.000 eur. Vymožená suma s použitím zadržania vodičských preukazov priniesla od roku 2020 spolu 23,6 milióna eur a prikázaním odberateľovi dlžníka uhradiť jeho splatný záväzok priamo na exekučný účet získala FS od začiatku roka 200.922 eur.
Ku koncu februára FS vymohla spolu 52,47 milióna eur, čo je úroveň efektivity 36,10 % a zároveň o 0,45 percentuálneho bodu viac ako vlani. K 28. februáru 2026 dosiahli pohľadávky výšku 2,471 miliardy eur. Na znižovaní nedoplatkov sa okrem vymáhania podieľajú aj návrhy na konkurz, podnety na zrušenie obchodných spoločností či zákonná povinnosť postupovania nevymožiteľných nedoplatkov Slovenskej konsolidačnej. Ide však podľa FS o krajné riešenia využívané až po vyčerpaní všetkých možností vymáhania.
Daňoví dlžníci môžu stále využiť daňovú amnestiu, ktorá sa vzťahuje na nedoplatky evidované k 30. septembru 2025. Dobrovoľná úhrada musí byť vykonaná od 1. januára 2026 do 30. júna 2026. Rozhodujúci je princíp dobrovoľnosti. Ak sú prostriedky vymožené exekútorom, amnestia sa neuplatní.