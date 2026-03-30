Nová spaľovňa súkromnej spoločnosti Slovnaft v Bratislave by priniesla do hlavného mesta približne 24 kamiónov odpadu denne.
Upozornili na to poslanci opozičného KDH na pondelkovej tlačovej besede s tým, že projekt by podľa nich znamenal zvýšenú environmentálnu aj zdravotnú záťaž pre obyvateľov. Podľa ich informácií sa proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v týchto dňoch blíži k záveru.
„Znamená to, že stojíme pred rozhodnutím, ktoré zásadne ovplyvní kvalitu života ľudí v Bratislave a takisto zásadne ovplyvní odpadovú politiku na Slovensku na najbližšie desaťročia. Bude to rozhodnutie aj o tom, či Slovensko pôjde cestou moderného obehového hospodárstva alebo si zabetónuje závislosť od spaľovania,“ uviedol poslanec za KDH Marián Čaučík.
Na zdravotné riziká spojené so spaľovaním odpadu upozornila poslankyňa KDH Martina Kolejáková. „Pre mňa ako lekárku je najrizikovejšie spaľovanie toxického odpadu, ktoré investor plánuje v objeme približne 2,5 kamióna denne. Najrizikovejšie z toxického odpadu sú práve chlórované látky,“ priblížila.
Objasnila, že splodiny pri ich spaľovaní sú napríklad dioxíny. „Je dokázateľné, že minimálne jeden z nich je karcinogén a spôsobuje rakovinu, ale aj poruchy imunity či endokrinné poruchy, ktoré môžu viesť k neplodnosti,“ doplnila Kolejáková.
Veľmi pravdepodobne dôjde podľa nej aj k nárastu takzvaného fotochemického ozónu pri zemi, ktorý má preukázaný vplyv na zníženie pľúcnych funkcií, zhoršenie astmy či chronickej obštrukčnej choroby pľúc a zvyšuje aj výskyt mŕtvice. Doplnila, že aj pri dodržaní limitov môže byť problémom celkový objem emisií v husto obývanej oblasti.
KDH zároveň spochybňuje priebeh procesu EIA. Právny expert hnutia Jozef Humenský poukázal na zmeny projektu počas posudzovania. „Jednou z najvýraznejších zmien bolo zníženie kapacity spaľovania z pôvodných 330.000 ton ročne na 220.000 ton ročne. Projekt bol zároveň dopĺňaný odbornými stanoviskami a vyjadreniami, čo podľa nás naznačuje, že nebol pripravený dostatočne dôsledne a kvalitne,“ argumentoval. Podľa neho je legitímne pýtať sa, či je vhodné pokračovať v posudzovaní projektu v súčasnej podobe, alebo ho nanovo pripraviť a posudzovať od začiatku. Zároveň apeloval na všetky zúčastnené inštitúcie, aby bol proces EIA striktne dodržaný, dôsledne kontrolovaný a transparentný.
Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) má vzniknúť v rámci existujúceho areálu rafinérie Slovnaft v Bratislave. Bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie odpadu a zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Spádovou oblasťou pre zariadenie je západné Slovensko. Výstavba CEZO by sa mala uskutočniť v období rokov 2025 až 2029 a uvedenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2029, respektíve 2030. Viac ako dve tretiny bude tvoriť štandardný zmesový komunálny odpad a menej ako tretinu ťažko spracovateľný priemyselný odpad vrátane odpadu zo Slovnaftu.