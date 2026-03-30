Polícia obvinila jednu osobu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v súbehu so zločinom subvenčného podvodu.
Obvinenie súvisí s projektom „Modernizácia mliekarenskej výroby“. Polícia v rámci vyšetrovania v septembri 2025 na území Prešovského kraja vykonala rozsiahlu akciu s krycím názvom Technológ. Ako TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, škoda mala dosiahnuť takmer 976.000 eur.
„Naše doterajšie zistenia naznačujú, že finančné prostriedky určené na realizáciu projektu mohli byť použité neoprávnene,“ uviedol hovorca. Z celkovej škody finančné prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka predstavujú asi 732.000 eur a finančné prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky takmer 244.000 eur.
Procesný dozor v predmetnej veci vykonáva Európska prokuratúra. „Vyšetrovanie pokračuje, preto momentálne nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodal Hájek.