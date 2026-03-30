Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyjadruje znepokojenie nad súčasným postupom Súdnej rady SR pri ochrane sudcov pred verbálnymi útokmi.
Uznesenia, prijaté súdnou radou, ktoré sa týkajú verbálnych útokov na sudcov, považuje za nedostatočné, pretože neuvádzajú základné okolnosti prípadu a mená dotknutých sudcov, ktorým má byť ochrana poskytnutá. ZOJ dôrazne odmieta selektívny prístup k ochrane sudcov a vyzýva Súdnu radu SR, aby konala transparentne, rešpektovala nezávislosť sudcov a adresne chránila všetkých sudcov bez rozdielu. TASR o tom informoval hovorca ZOJ Filip Demo.
ZOJ kritizovalo napríklad uznesenie súdnej rady z 18. marca, ktoré sa týkalo práve verbálnych útokov na sudcov. Podľa ZOJ bolo toto uznesenie len všeobecné a súdna rada ním odsúdila neprimerané verbálne útoky voči sudcom bez toho, aby bolo zistiteľné, ktorému sudcovi a z akých dôvodov poskytuje ochranu. Združenie pripomína, že podľa obsahu diskusie sa na zasadnutí súdna rada zaoberala verbálnym útokom voči sudcovi Tomášovi Hajdukovi. Myslí si však, že v prevažnej miere sa venovala kritike jeho rozhodnutia v konkrétnej trestnej veci.
„V súvislosti s kritizovaným rozhodnutím súčasne vyzvala sudcov na striktne zákonné odôvodňovanie rozhodnutí bez presahov a prejavov sudcovského aktivizmu,“ uviedlo ZOJ. Tvrdí, že Súdna rada tak namiesto odsúdenia verbálnych útokov na konkrétneho sudcu, prijatým uznesením fakticky kritizuje sudcu za spôsob odôvodnenia jeho rozhodnutia, čo jej absolútne neprináleží. Takýto postup je podľa ZOJ v rozpore s účelom prerokovaného bodu aj so základnou úlohou súdnej rady chrániť sudcov pred útokmi, a nie zasahovať do ich rozhodovacej činnosti.
Združenie súčasne poukazuje na rozdielny prístup Súdnej rady SR v obdobných situáciách v minulosti. Pripomína, že v decembri 2024 prijala súdna rada adresné stanovisko, v ktorom výslovne odmietla konkrétne mediálne útoky voči sudkyni Viere Hadrbulcovej. Rovnako uznesením z februára 2025 súdna rada dôrazne odmietla neprípustné vyjadrenia konkrétnej osoby voči sudcovi Petrovi Pulmanovi.
„Odmietame takýto selektívny prístup Súdnej rady SR k ochrane sudcov. Nie je prípustné, aby Súdna rada poskytovala adresnú a konkrétnu ochranu len niektorým sudcom, zatiaľ čo v prípade iných sa obmedzuje na všeobecné a neadresné vyhlásenia bez konkrétnej podpory. Takýto postup narúša dôveru v nestrannosť súdnej rady a je v rozpore s jej úlohou chrániť nezávislosť sudcov bez rozdielu,“ dodalo ZOJ.