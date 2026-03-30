Člen zločineckého gangu zo Serede Iľja Weiss odmietol vypovedať v kauze prípravy vrážd prokurátorov, ktorá sa na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pojednáva spolu s prípadom vraždy novinára Jána Kuciaka.
Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch na hlavnom pojednávaní informoval, že Weiss je podľa spisu spolupracujúcou osobou.
Weiss využil svoje právo a svedeckú výpoveď v pondelok odoprel z dôvodu, aby ňou neprivodil sebe alebo príbuzným trestné stíhanie. Na hlavnom pojednávaní sa preto čítajú výpovede svedka z prípravného konania a z predchádzajúceho súdneho procesu.
Na hlavnom pojednávaní v júni 2022 Weiss uviedol, že obžalovanému Darkovi D., ktorý mu podľa jeho slov hovoril o „nejakej robote“ v Piešťanoch, mal zabezpečiť ukradnuté auto. Cieľom pripravovanej vraždy mal byť podľa obžaloby súčasný generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs.
Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.