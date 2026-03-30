Ruská vláda sa rozhodla zaviesť úplný zákaz vývozu benzínu pre všetkých účastníkov trhu s platnosťou od 1. apríla.
Informovala o tom agentúra TASS po piatkovom stretnutí podpredsedu vlády Alexandra Novaka s ropnými spoločnosťami a príslušnými úradmi. Podľa agentúry má zákaz trvať do 31. júla, píše TASR.
„Alexandr Novak na záver zasadnutia poveril ministerstvo energetiky, aby pripravilo návrh nariadenia, ktorým sa od 1. apríla 2026 zakazuje vývoz benzínu,“ uviedla vláda. Obmedzenia sa budú vzťahovať na všetkých vývozcov bez výnimky.
Novak zdôraznil, že prioritou zostáva zabezpečenie domáceho trhu s palivami a obmedzenie rastu cien. Možnosť takéhoto kroku naznačil už 26. marca, pričom podľa petrohradskej burzy sa ceny benzínu v marci zvýšili približne o 11 percent.
Odborníci to pripisujú vysokému dopytu, plánovanej údržbe rafinérií a rastúcim globálnym cenám energií pre vojnu na Blízkom východe. Okrem toho ukrajinské drony v poslednom období poškodili ropnú infraštruktúru vrátane zariadení v Leningradskej oblasti.
V predchádzajúcich rokoch bol obmedzený vývoz pohonných hmôt ako súčasť protikrízových opatrení. Úplný zákaz bol prvýkrát zavedený v septembri 2023 a následne bol niekoľkokrát predĺžený. Úrady to odôvodnili potrebou nasýtiť domáci trh a stabilizovať ceny.
Podľa odborníkov je situácia so zásobovaním benzínom v samotnom Rusku v súčasnosti nejasná, ale trh citlivo reaguje na krízovú situáciu.