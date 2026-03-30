Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v pondelok ráno opäť otvára mimoriadne sledovaný proces. Súdny senát bude pokračovať v prejednávaní spojených káuz, ktoré sa týkajú objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd popredných slovenských prokurátorov. Pred súd by sa mal postaviť člen zločineckej skupiny, ktorý má vniesť viac svetla do plánovania jedného z útokov.
Výpoveď o ukradnutom aute a pláne v Piešťanoch
Predseda senátu Miroslav Mazúch na poslednom pojednávaní avizoval, že hlavným bodom pondelkového programu so začiatkom o 8.30 h bude svedecká výpoveď Iľju Weissa, člena zločineckého gangu zo Serede. Ten už počas svojho predchádzajúceho výsluchu v júni 2022 uviedol pre súd závažné skutočnosti.
Podľa jeho vtedajších slov mal pre obžalovaného Darka D. zabezpečiť ukradnuté motorové vozidlo na „nejakú robotu“ priamo v Piešťanoch. Obžaloba tvrdí, že skutočným cieľom tejto pripravovanej a nakoniec nerealizovanej akcie mal byť súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Tretí proces pre Kuciaka a Kušnírovú
Prípad vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z februára 2018 sa na Špecializovanom trestnom súde prejednáva už po tretí raz. Do tohto štádia sa kauza dostala po tom, čo predchádzajúce dva rozsudky pezinského súdu Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil.
Z objednávky tohto brutálneho činu vo Veľkej Mači naďalej čelia obžalobe Marian K. a Alena Zs. Vykonavatelia samotnej vraždy už poznajú svoje definitívne a právoplatné tresty – Miroslav Marček a Tomáš Szabó si odpykávajú 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, kým Zoltán Andruskó bol odsúdený na 15 rokov za mrežami.
Terče útokov a zoznam obžalovaných
Okrem prípadu z Veľkej Mače sa súd zaoberá aj prípravou fyzickej likvidácie zástupcov justície. Objednávky na vraždy Maroša Žilinku a súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica mali podľa záverov vyšetrovateľov prísť na jeseň roku 2017. V prípade bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho sa hovorí o roku 2018. K samotnej realizácii týchto útokov napokon nedošlo. Z prípravy týchto vrážd čelia okrem Mariana K. a Aleny Zs. obžalobe aj ďalší dvaja muži – Dušan K. a Darko D.